Dabas dārdi. Kultūras žurnāliste Eva Johansone par filmu 'Daba'

Un tad vēl tropiskās Rīgas naktis (temperatūra virs +20 C)! Tās neļāva izgulēties ne man, ne zīdainītim. Dzīvojam senā galvaspilsētas namā, kas parasti vasarās saglabā mērenu vēsumu. Šovasar tas kļuva neapdzīvojams jau pēc divu dienu svelmes. Kļuva tik grūti, ka beidzot sākām apsvērt kondicioniera iegādi. Latvijā elektriskie vēsinātāji nav ierasta prakse, jo mēs dzīvojam ziemeļvalstī. Ne velti skolā māca, ka atrodamies mērenajā klimata joslā, kas paredz mērenu, nevis tropisku temperatūru. Ar patiesu līdzjūtību skatījos "Panorāmu", kurā diktore stāstīja par ieilgušo karstuma vilni Eiropas dienvidos. Mazliet apskaudu viņu, jo no pieredzes zinu, cik patīkami kondicionēta ir Zaķusalas ziņu studijas telpa. Draugs no Londonas atsūtīja īsziņas, ka pie viņiem +40 C un izsīkušas idejas, kā atveldzēties. Bērniem dodot nevis lego, bet ledus klucīšus.

Foto: Kadrs no filmas "Daba"

Kamēr es raizējos par saviem paplukušajiem vasaras plāniem, patiesībā laikapstākļu svārstības arvien skaudrāk atgādina par neizbēgamiem klimata draudiem. Ievadā aprakstīju personīgo stāstu, kas aprobežojas ar manas ģimenes komfortu, un tas reizēm liedz palūkoties uz "lielāku bildi". Šādu iespēju tiešā nozīmē piedāvā armēņu režisors Artavazds Pelešjans savā filmā "Daba" . Viņš savā dzīves devītajā desmitgadē (dzimis 1938. gadā) radījis dokumentālu filmu, kurā 64 minūtes varam vērot dabas skaistumu un jaudu. Tajā cilvēki ir tikai mazas skudriņas, kuri - līdzīgi kā es - glābjas no dabas dārdiem.

Pelešjana filmā gan nav nekā personīga, izņemot viņa montāžā izvēlētos dabas kadrus, kuros izvird, zibeņo, gāžas un dārd. Vienkāršais nosaukums "Daba" slēpj ļoti sarežģītu filmu par dabas krāšņumu un postošo spēku. Filma ir melnbalta, tajā nav dialogu un ierastā pietuvinājuma kādam stāstam. Šoreiz galvenajā lomā nav vis aktieri, bet gan tornado, cunami, postošas vētras, lavīnas, viļņi un izvirdumi.

Filma ir veidota no internetā un arhīvos atrastiem dabas kadriem. Pelešjans tos virtuozi sapludinājis mūsdienīgā mākslas darbā, kas izpurina no skatītāja ambīciju, ka esam "dabas kronis". Droši vien internetā esat redzējuši dabas šausmu video, ko filmējuši aculiecinieki. Atzīšos, ka stindzinošie video man reizēm rādījušies ļaunākajos murgos: milzu ūdens masas, kas sašķeļ putrā visu, kas gadījies pa ceļam, zemestrīce, kas paver elles plaisu, tornado, kas ierauj savā virpulī. Arī ziņās esam redzējuši dabas katastrofas, kurās dzirdami cilvēku saucieni, lidojošas mājas, ūdens masas, kas aprij ģimenes.