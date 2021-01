'Dvēseļu puteņa' komponiste saņēmusi Holivudas vizuālo mediju mūzikas balvu

Komponiste Lolita Ritmanis saņēmusi Holivudas vizuālo mediju mūzikas balvu par labāko mūziku filmai svešvalodā, kas piešķirta par mūziku filmā "Dvēseļu putenis", liecina komponistes ieraksts viņas "Facebook" profilā.

Viņa īpaši pateicas par balvas piešķiršanu, bet arī uzsver, cik viņai svarīgs ir fakts, ka žūrijas komisija noskatījusies filmu "Dvēseļu putenis" un spējusi novērtēt tajā iekļauto mūziku.

"Esmu lielā sajūsmā, ka varu ar jums visiem dalīties ar šo spēcīgo filmu no Latvijas. Paldies filmas režisoram Dzintaram Dreibergam un filmas producentei Ingai Pranevskai, ka viņi man uzticēja šo skaisto filmu. Tāpat liels paldies vairāk nekā 100 māksliniekiem par sava laika un talanta dāsnumu, bet par sirds un dvēseles ieguldīšanu, lai šo neticamo talantu ierakstītu un miksētu, saku paldies savam vīram Markam Matsonam," teikts viņas ierakstā.

Jau ziņots, ka no 8. janvāra režisora Dzintara Dreiberga spēlfilma "Dvēseļu putenis" jeb "Bilzzard of Souls" tika demonstrēta vairāk nekā 15 virtuālajos kinoteātros ASV un Kanādā, informēja filmas veidotāju pārstāve Aleksa Fridrihsone.

Viņa atzīmēja, ka filma turpina dalību arī ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" sacensībā kategorijā "Labākā ārzemju filma". Fridrihsone pavēstīja, ka līdz šim stāstu par filmu aprakstījušo un atzinīgi novērtējuši ārvalstu kino kritiķi, tostarp tādu izdevumu, kā, piemēram, "Variety", "The Hollywood Reporter", "New York Times", "Los Angeles Times", "The Guardian" kino recenzenti.

Izdevumā "Variety" rakstīts, ka Dreiberga filma varētu patikt Pirmā pasaules kara filmu cienītājiem, tostarp arī režisora Sema Mendensa kinolentes "1917" faniem. Tāpat atzīmēts, ka filmas tehniskais izpildījums pārliecinoši stāv blakus Holivudas ražojumiem.

Savukārt "Los Angeles Times" recenzijā norādīts, ka Dreiberga un operatora Valda Celmiņa radītās cīņas ainas liek izjust visas kara ārprāta šausmas pirmajā personā un vienlaikus atspoguļo dusmu pilnas un nogurdinošas ikdienas kaujas, kas vērstas ne tikai pret ienaidnieku, bet arī aukstu un izpostītu dzimtās zemes reljefu.

"Varbūt šo filmu nav viegli skatīties laikā, kad mūsu pašu valsts cīnās ar patriotisma toksisko formu, bet Latvijas cīņa ir iedvesmojusi šīs filmas iekļūšanu stingri reālistisku kara filmu kanonā," pausts "Los Angeles Times" recenzijā.

Arī "New York Times" recenzents izcēlis filmas kvalitāti un novērtējis filmas veidotāju darbu, uzsverot, ka filma "Dvēseļu putenis" ir nofilmēta un samontēta gandrīz nevainojami, "[..] filma uzsver to, kas, šķiet, ir galvenā tās sūtība: nerimstošu atgādinājumu - "Uz priekšu, Latvija!"."