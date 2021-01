Eksistenciālisma ābece bērniem? 'Pixar' animācijas filmas 'Soul' apskats

Lai kā negribas šīs pārdomas iesākt ar ierasto atrunu par pandēmijas radītajām ciešanām kino pasaulei, tas ir neizbēgami, ja runājam par "animācijas dievu" studijas "Pixar" jaunāko veikumu "Soul". Proti, "Pixar" saimnieki "Disney" pagājušā gada beigās izraisīja sašutuma vētru, kad pretēji visiem plāniem izlēma "Soul" padarīt pieejamu tiešsaistē, savā maksas platformā "Disney+". Lai gan filma tika izrādīta atsevišķos kinoteātros, mēs varam uzskatīt, ka Latvijā animācijas cienītājiem iespēja baudīt "Soul" uz lielā ekrāna ir gājusi secen. Žēl, ka tā, jo "Soul", kā sola nosaukums, ir baudījums dvēselei, lai ko arī neteiktu prāts.

Pīts Dokters, filmas režisors un radošā dzirksts, ir viens no "Pixar" studijas radošo panākumu veidotājiem jau no pirmsākumiem, kad piedalījās oriģinālā "Rotaļlietas stāsta" tapšanā. Šobrīd Dokters pārrauga visu studijas radošo komandu, taču tas neliedz arī pašam atgriezties pie režijas. Kā režisors viņš debitēja 2001. gadā ar filmu "Monstri", papildinot "Pixar" veiksmes stāstu, un tad pēc ilgākas pauzes iznāca viņa nākamie darbi "Augšup" (2009) un "Prāta spēles" (2015), kas abi ieguva "Oskara" balvas par labāko animācijas filmu, kā arī dižojās ar iespaidīgiem kases ieņēmumiem.

Doktera filmogrāfija perfekti iemieso "Pixar" filozofiju un mākslinieciskos principus, ko raksturo tehniskā izpildījuma meistarība (radīta ar Holivudas blokbāsteru cienīgiem budžetiem) un universāls, vispārcilvēcisks vēstījums ar pamatīgi izkalkulētu emocionālo lādiņu un idejiskajām ambīcijām kaut kur pa vidu starp Paulu Koelju un Fjodoru Dostojevski. Īsāk sakot, tās ir animācijas filmas, kas liek raudāt gan pieaugušajiem, gan bērniem un meklē atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem.

"Soul" ir šīs tendences likumsakarīgs turpinājums un izvērsums – viena no neparastākajām, drosmīgākajām un pretrunīgākajām līdz šim tapušajām "Pixar" filmām. Filmas galvenais varonis ir pusmūža džeza cienītājs Džo, kurš sapņo par mūziķa karjeru, taču dažādu neveiksmju un apstākļu sakritības rezultātā spiests strādāt par pusslodzes mūzikas skolotāju. Faktiski Džo dzīve ir ilūziju drupas. Pēc labākajiem dramaturģijas likumiem darbība aizsākas šķietami perfektā dienā, kad Džo vienlaikus tiek piedāvāta gan iespēja pāriet uz pilnu slodzi skolotāja darbā, gan spēlēt slavenas džeza mūziķes pavadošajā grupā.

Foto: Publicitātes attēli

Panākumu apžilbināts, Džo dodas mājās un nejauši iekrīt atvērtā kanalizācijas lūkā. Viņa dvēsele nonāk neparastā vietā starp mirušo valstību un dīvainu vēl nedzimušo dvēseļu "apmācības" centru, kur jaunās dvēseles tiek sagatavotas dzīvei uz Zemes. Džo izmisīgi vēlas atgriezties dzīvē, tāpēc izliekas par citu personu un kļūst par mentoru jaunai, nepieradinātai dvēselei "Nr. 22". Džo izdodas pierunāt jauno dvēseli viņam palīdzēt atgriezties reālajā dzīvē, lai nepalaistu garām sava mūža lielo iespēju.

Kā nojaušams no mana neveiklā pārstāsta, "Soul" sižets ir visnotaļ sirreāls (maigi izsakoties), un, lai notikumi risinātos veidotājiem vēlamajā virzienā, tas bieži vien ignorē pat to nosacīto loģiku, kas ir filmas pasaules pamatā. Tomēr vizuāli "Soul" pat televizora ekrānā izskatās iespaidīgi, un to panāk kontrasts starp ēterisko, retro datorspēles vidi atgādinošo "šķīstītavu", kas funkcionē pēc mūsdienu korporatīvās pārvaldības principiem, un drudžaino, krāsām un emocijām pārbagāto Ņujorku, kas ir Džo mājvieta reālajā pasaulē.

Pieaugušos noteikti iepriecēs lērums detaļu un precīzu vērojumu, kas lieliski sabalsojas ar mūsu pašu ikdienas pieredzi (vai vismaz priekšstatiem par citu pieredzēm, ko paši nevaram izdzīvot), īpaši jau trauksmainās un aizraujošās džeza pasaules atspoguļojums, ko papildina lieliskas Džona Batistes kompozīcijas. Džezs ir filmas caurviju motīvs, un tās ritms un sižeta attīstība patiesi atgādina brīvi plūstošu muzikālu improvizāciju, nevis precīzi izrēķinātu shēmu. Visdrīzāk tas ir filmas veidotāju apzināts triks, tomēr patīkami.

Foto: Publicitātes attēli

Vizuālā izsmalcinātība, jestrie gegi un samudžinātais sižets ir tikai virskārta, aiz kuras slēpjas "Soul" patiesā būtība – eksistenciālisma labākajās tradīcijās balstīts vēstījums par to, kas ir cilvēka dzīves vērtība. Un tā uzdod arī skarbāko no visiem jautājumiem – vai cilvēka dzīvei vispār ir vērtība? Taču neuztraucieties, jums nebūs saviem bērniem jāskaidro, kāpēc labāk izvēlēties dzīvot, nevis mirt, jo "Soul" gan uzdod šo jautājumu, gan arī uz to atbild, izmantojot "vieglo" poētisko kinovalodu, ko "Pixar" meistari šo gadu gaitā ir tik perfekti izkopuši.

Manas attiecības ar šo "Pixar" paņēmienu ir pretrunīgas. No vienas puses, es varu būt tas puisis, kuru nemoka sirdsapziņas pārmetumi par asarām acīs pēc "Foresta Gampa" noskatīšanās. No otras, pat ja ļaujos tai elementāri būvētajai katarsei, ko šāda kino veidotāji man piedāvā, ir patīkami paņemt no mākslas baudījuma līdzi arī ko prātam, ne tikai dvēselei. "Soul" autori ar aizkustinošu montāžu mēģina mums pierādīt, ka dzīves esenci slēpj vienkāršās lietas – svētku salūta vērošana kopā ar ģimeni, okeāna viļņi, kas maigi glāsta pēdas siltā vasaras vakarā, kūpoša picas šķēle un, galu galā, pat vēja atnesta auga sēkliņa (protams, citāts no "Foresta Gampa" ievada ainas ar vējā lidojošo spalvu).

Skatoties filmu, es varu ļauties tam noticēt banālā aizkustinājumā, bet pēc titriem seko nopūta nevis par paša emocionālo pakļaušanos, bet gan to, ka filmas veidotāji neplāno mani par šo uzticēšanos atalgot ar ko vairāk. Savu emocionālo "bigmaka" ekvivalenta katarsi esat saņēmuši, paldies par uzmanību! Saprotams, ka sagaidīt daudzšķautņainus, niansētus centienus pietuvoties dzīves noslēpumam no daudzmiljonu kases grāvēja būtu naivi, taču, ja filmas vēstījumu pēcgalā iespējams rezumēt kā citātu no kārtējā Koelju romāna vai ķīniešu veiksmes cepumiņa, tas vedina domāt, ka ambīcijas šoreiz bijušas krietni par augstu.

Foto: Publicitātes attēli

Tomēr jāuzteic "Soul" komanda par drosmi bērnu auditorijai paredzētā filmā vispār runāt par tik fundamentālām lietām (paļaujoties uz nabaga vecākiem, kas centīsies pēc tam visu paskaidrot). Nākamā drosmīgā lieta – "Soul" ir pirmā "Pixar" pilnmetrāžas filma, kuras galvenais varonis ir melnādains. Lai pilnvērtīgi attēlotu afroamerikāņa Džo ārējo veidolu, plastiku, runu un radītu viņam apkārt iespējami autentisku pasauli, Dokters savā komandā iesaistīja melnādaino dramaturgu Kempu Pauersu (kurš kļuva arī par līdzrežisoru), bet galvenās lomas ieskaņošanu uzticēja Džeimijam Foksam.

Tiesa, neraugoties uz labajiem nodomiem, viņu interpretācija izpelnījusies arī itin skarbu kritiku no atsevišķiem melnādaino kultūras pārstāvjiem. Īpaši neglaimojošu viedokli "Soul" veltījusi zambiešu rakstniece Namvali Serpela, kura žurnālā "The New Yorker" norāda uz filmas autoru aplamajiem centieniem izprast melnādaino cilvēku no baltādainā cilvēka skatpunkta (par balto cilvēku viņa uzskata Džo pavadoni, dvēseli "Nr. 22", kuru ierunājusi komiķe Tīna Feja). Viņa kritizē sižeta pavērsienu, kad "Nr. 22" iekļūst Džo ķermenī, kamēr viņš pats iemiesojas kaķī. Lai arī tas ir pamats filmas situāciju komēdijai, Serpela uzskata, ka šis izgājiens nolaupa mums Džo kā filmas varoni un pat kariķē melnādainā cilvēka pasauli, liekot viņa ķermenī uzdarboties pusmūža baltajai sievietei.

Kā filmas galveno māksliniecisko neveiksmi rakstniece min tās veidotāju absolūti nepareizo "dvēseles" jēdziena izpratni attiecībā uz melnādaino kultūru, kurā vārds "soul" apzīmē cilvēku savstarpējo biedriskumu, kopējo enerģiju un dzīves izjūtu, nevis tikai individualitāti. Padarot Džo par tipisku vientuļnieku, viņa dzīvei tiek atņemta melnādaino kultūrai tik būtiskā kopienas pieredze. Galu galā, arī cilvēka nāve melnādaino amerikāņu kultūrā nozīmē atgriešanos mājās pie mirušajiem radiniekiem, nevis izzušanu mistiskā gaismas lokā, kā tas attēlots filmā.

Šī eksotiskas kultūras attēlojuma specifika vidējam latviešu skatītājam filmu skatīties, protams, netraucēs. Kā jau iepriekš minēju, "Soul" ir daudz ar jutekļiem baudāmu lietu, un tā noteikti kļūs par brīnišķīgu ģimenes nedēļas nogales vakara piedzīvojumu. Tikai labticīgos vecākus brīdinu uzreiz – vajadzības gadījumā esiet gatavi pastāstīt bērniem, ka dzīve nav tikai šokolādes konfekšu kārbiņa vai salami picas šķēle, bet arī tā drūmā, neizprotamā un baisā lieta, par ko savulaik rakstīja Kirkegors, Kamī, Sartrs un citi viedi vīrieši labākajos gados.