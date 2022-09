'Emmy' ceremonijā labākās drāmas balvu saņēmis seriāls 'Succession'

"Emmy" godalgu ceremonijā pirmdien, 12. septembrī, Losandželosā prestižo labākās drāmas balvu saņēmis ASV televīzijas kanāla HBO seriāls "Succession".

"Succession", kas kopumā bija nominēts balvām 25 kategorijās, cīņā par labākās drāmas balvu pārspēja seriālus "Better Call Saul", "Euphoria", "Ozark", "Severance", "Squid Game", "Stranger Things" un "Yellowjackets".

Balvu kategorijā "labākais komēdijseriāls" ieguva "Ted Lasso", kas šo balvu izcīnīja arī pērn. Straumēšanas platformas "Apple TV+" sporta komēdijseriāls šajā kategorijā pārspēja seriālus "Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building" un "What We Do in the Shadows".

Balvu kategorijā "labākā dramatiskā aktrise" ieguva Zendaja par lomu seriālā "Euphoria", bet par labāko dramatisko aktieri tika atzīts Li Džungdže par lomu seriālā "Squid Game".

Labākās komēdijseriāla aktrises balvu saņēma Džīna Smārta par lomu seriālā "Hacks", bet par labāko komēdijseriāla aktieri tika atzīts Džeisons Sudeikis par lomu "Ted Lasso".

Balvu kategorijā "labākais miniseriāls" saņēma HBO seriāls "The White Lotus", kas šajā kategorijā pārspēja seriālus "Dopesick", "The Dropout", "Inventing Anna" un "Pam & Tommy".