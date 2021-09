'Emmy' ceremonijā triumfē seriāls 'The Crown'

"Emmy" godalgu ceremonijā svētdien, 19. septembrī, Losandželosā prestižo labākās drāmas balvu saņēma straumēšanas platformas "Netflix" populārais seriāls par britu karaļnama dzīvi "The Crown" ("Kronis"). Ceremonijas galveno balvu "Netflix" paspārnē veidots darbs šogad saņem pirmo reizi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ikgadējā televīzijas balvu ceremonijā "The Crown" saņēma arī citas godalgas drāmas kategorijās, savukārt komēdijas kategorijās lielais uzvarētājs bija straumēšanas platformas "Apple TV+" seriāls "Ted Lasso" ("Teds Laso").

Televīzijas zvaigznes pirmo reizi divu gadu laikā pulcējās klātienes ceremonijā, kas šogad, pandēmijas dēļ ievērojot piesardzības pasākumus, daļēji notika ārpus telpām.

"The Crown" zvaigznes saņēma labākās aktrises un aktiera godalgas – Olīvija Kolmena par karalienes Elizabetes II atveidojumu, bet Džošs O'Konors par prinča Čārlza lomu.

"The Crown" izcīnīja arī abas godalgas par otrā plāna lomām, kā arī balvas par labāko scenāriju un režiju.

Ieskaitot godalgas tehniskajās kategorijās, "The Crown" saņēma 11 godalgas – tikpat, cik šogad saņēma mini seriāls "The Queen's Gambit" ("Dāmas gambīts"), bet par vienu mazāk nekā drāmas kategorijas rekordists "Game of Thrones" ("Troņu spēle").