Festivāla '2Annas' galveno balvu iegūst filma no Argentīnas

Šogad Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" laureātu apbalvošanas ceremonija notika tiešraidē, klātesot festivāla organizētājiem un žūrijai. No 9. līdz 15. aprīlim konkursā par 9 balvām cīnījās 72 filmas, kas tika atlasītas no 2300 pieteikumiem no visas pasaules. Par labāko konkursa filmu žūrija atzina un Grand Prix balvu, tēlnieka Aigara Zemīša veidoto Zelta Annas statueti, saņēma Agrentīnas režisoru radītā dokumentālā/eksperimentālā filma “Pēdējā stunda”. Savukārt par Baltijas īsfilmu konkursa uzvarētāju atzīta Lietuvas režisora veidotā spēlfilma “Guļamrajons”, kas ieguva Ģipša Annas statueti un balvu no BBPostHouse un BBRental, – filmēšanas ekipējuma nomu un iespēju veikt filmu pēcapstrādi 2000 Eur vērtībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivāla galveno balvu žūrija piešķīra Argentīnas režisoru Christian Delgado un Nicolás Testoni filmai "Pēdējā stunda" (La última hora, Christian Delgado, Nicolás Testoni, Argentīna, 2020). Žūrijas pārstāvis Stefans Doblers šo filmu raksturo kā "poētisku dokumentālo filmu, kas ar iespaidīgu tēlu palīdzību stāsta par cilvēku, dabas un garu mijiedarbību attālā mūsu planētas nostūrī". "Šis mākslas darbs žūriju pārliecināja ne tikai ar savu brīnišķīgo kinematogrāfiju, bet arī ar stāsta daudzveidīgumu un ritmu, kas vienlaikus atstāj vietu arī katra skatītāja interpretācijām", viņš atklāj.

Baltijas īsfilmu konkursa uzvarētāju laurus žūrija piešķīra spēlfilmai "Guļamrajons" (Miegamasis rajonas, Vytautas Katkus, Lietuva, 2020), kas iepazīstina skatītājus ar diviem draugiem, kuri pavada pēdējās dienas savas bērnības vietās, mēģinot aizkavēt atvadas no rajona, kurš piedzīvo pārmaiņas. Kinokritiķe Dārta Ceriņa par spēlfilmu saka: "Asprātīgs un poētisks laika sablīvējums, kas aicina skatītājus ielūkoties senā draudzībā starp diviem "sovkas" rajona iedzīvotājiem. Tas rezonē mūsos un liek aizdomāties – vai mēs, skatītāji, arī nebijām tai pašā klasē un vai mēs arī negribētu sastapt senu klasesbiedru? Filma izcili iekapsulē laika ritējumu vissīkākajos attēla un stāstījuma elementos."

Pārējie 25. Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla "2Annas" balvu ieguvēji:

• Labākā filma vidējā garuma filmu konkursā un Ģipša Annas saņēmēja – "Rets putns" (Rare bird, Vasco Saltão, Portugāle, 2019)

• Labākā animācijas īsfilma un Ģipša Annas saņēmēja – "Laime" (Счастье, Andrey Zhidkov, Krievijas federācija, 2020)

• Labākā dokumentālā īsfilma un Ģipša Annas saņēmēja – "Zelta pogas" (Золотые пуговицы, Alex Evstigneev, Krievijas federācija, 2020)

• Labākā īsfilma spēlfilmu kategorijā un Ģipša Annas saņēmēja – "Viltus saule" (Sun dog, Dorian Jespers, Krievijas federācija, Beļģija, 2020)

• Labākā īsfilma Bērnu īsfilmu konkursā un stikla diploma saņēmēja – "Lūsis pilsētā" (Un lynx dans la ville, Nina Bisiarina, Krievijas federācija, 2019)

• Labākā īsfilma Jauniešu īsfilmu konkursā un stikla diploma saņēmēja – "Dārgums" (Précieux, Paul Mas, Francija, 2020)

• Atzinību un diplomu saņēma īsfilmas "Tīģeris un vērsis" (호랑이와 소, Seunghee Kim, Korejas Republika, 2019) un "Sērijveida paralēles" (Serial Parallels, Max Hattler, Honkonga, 2019)

• Golfa kluba "Viesturi" veicināšanas balvas saņēmēja – filma "Tukša tuba tālu skan" (Beate Olekte, Latvija, 2020)

2021. gada konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija: Vintertūras Starptautiskā īsfilmu festivāla rīkotājdirektors Stefans Doblers (Šveice), īsfilmu festivāla "Minimalen" direktors Pers Fikse (Norvēģija) un režisore un scenāriste Laila Pakalniņa (Latvija). Tā kā Baltijas īsfilmu konkursā piedalījās arī Lailas Pakalniņas filma "Pirmais tilts" (2020), tad viņu šī konkursa filmu vērtēšanā aizvietoja kinokritiķe un kultūras žurnāliste Dārta Ceriņa (Latvija). Starptautisko Bērnu un Jauniešu īsfilmu konkursu vērtēšana tika uzticēta pašiem skatītājiem.