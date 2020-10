Foto: Pirmizrādi piedzīvojusi jauna pašmāju spēlfilma 'Ko zina klusā Gerda'

Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) programmā 22. oktobra vakarā pirmizrādi piedzīvojusi jauna pašmāju spēlfilma – Jevgeņija Paškeviča "Ko zina klusā Gerda".

Filmas pirmizrāde bija plānota jau šā gada pavasarī, taču Covid-19 pandēmijas dēļ tika pārcelta. "Ko zina klusā Gerda" ir iekļauta Riga IFF galvenajā konkursa programmā. Filma ir nominēta arī nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" deviņās kategorijās, tai skaitā galvenajā – "Labākā pilnmetrāžas spēlfilma".

Filmas notikumi risinās kādā muižā. Lai to uzturētu, īpašnieki izveidojuši pansiju, kurā valda pagājušā gadsimta 30. gadu noskaņa un nav atļauts izmantot mūsdienu komunikācijas līdzekļus – datorus, mobilos telefonus, internetu. Viss mūsdienīgās dzīves atribūti jāatstāj pie ieejas, tostarp vēlme komunicēt. Viena no pansijas devīzēm ir: "Ja iespējams, ciet klusu!". Pansijas viesi ir spilgtu raksturu cilvēki no dažādām valstīm, kas ieradušies šai nomaļajā vietā, lai izbēgtu no 21. gadsimta informatīvā un tehnoloģiskā spiediena. Trīs nedēļu ilgais karstuma vilnis ir novedis daudzus līdz vājprāta robežai. Situācija ir tik nāvīgi nopietna un vienlaikus juceklīga, ka kļūst par savu pretmetu – komēdiju.

Režisors uzskata, ka daudz no tā, ko neizpaužam vārdos vai darbos, manifestējas mūsu fantāzijās. Paradoksālā kārtā tieši tās ataino mūsu patieso iedabu spilgtāk par ikdienas gaitām. "Fantāzijas duālā pasaule nav izprotama, tomēr tā nosaka vairāk, nekā spējam to iedomāties," saka Paškevičs.

Filmas scenārists un producents ir pats režisors Jevgēņijs Paškēvičs, operators – Andrejs Rudzāts, radošajā grupā ietilpst arī mākslinieks Jurģis Krāsons, kostīmu māksliniece Keita, grima māksliniece Ilze Trumpe, izpildproducente Ilze Krūmiņliepa.

Lomās – spilgts aktieru ansamblis no Latvijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas – Gundars Āboliņš (mācītājs Hektors), Inese Pudža (Marija), Gatis Gāga (Pēteris), Andris Apinis (Andrejs), Krievijas zvaigzne Leonīds Jarmoļņiks (barons fon Fītinghofs), Lietuvas aktieri Severija Janašauskaite (baronese Emma), Leonards Pobedonoscevs (Freds), Arvīds Dapšis (biznesmenis), populāras igauņu aktrises Merle Palmiste (Stefānija) un Kērta Tammjarve (Frīda). Filmēšana notika Latvijā – Rīgā, Talsos, Tukuma pusē, Dundagā, Iecavā un citur.

"Ko zina klusā Gerda" ir režisora Jevgēņija Paškēviča trešā spēlfilma. Iepriekšējā – 2011. gadā tapusī "Golfa straume zem ledus kalna" – ieguvusi "Lielo Kristapu" kā labākā spēlfilma, atsevišķas balvas saņēma gan filmas režisors, gan operators Gints Bērziņš, mākslinieki Jurģis Krāsons un Pāvels Parhomenko, kā arī skaņu režisors Anrijs Krenbergs.