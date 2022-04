Foto: 'Splendid Palace' nosvinēta Dāvja Sīmaņa filmas 'Gads pirms kara' pirmizrāde

Kinoteātrī "Splendid Palace" 13. aprīlī Latvijas pirmizrādi piedzīvojusi režisora Dāvja Sīmaņa jaunākā filma "Gads pirms kara", kinoteātros tā nonāks 15. aprīlī.

Filma jau izrādīta vairākos starptautiskos festivālos un saņēmusi astoņas Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps", tai skaitā galveno balvu kā pagājušā gada labākā filma. Tomēr "Gads pirms kara" Latvijas pirmizrāde vairākkārt tika atlikta pandēmijas ierobežojumu dēļ, tomēr nu beidzot tā nonākusi pie skatītājiem.

Darbs pie filmas tika noslēgts jau 2021. gada rudenī, un tās pasaules pirmizrāde notika prestižajā Roterdamas Starptautiskajā kino festivālā, kas ir viens no Eiropā tradīcijām bagātākajiem A klases festivāliem. Turpinot Eiropas turneju, pagājušā gada izskaņā filma tika izrādīta vairāk nekā 10 festivālos Eiropā.

Filmas pirmizrādi "Splendid Palace" apmeklēja Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Iekšlietu ministre Marija Golubeva, aktieris Ģirts Ķesteris ar dēlu, kinorežisoru Paulu Ķesteri, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, režisors Dzintars Dreibergs, aktieris Kaspars Pūce, režisore Roze Stiebra, komiķis Jānis Skutelis, režisors Varis Brasla ar kundzi aktrisi Vizmu Kalmi, aktieris un Dailes teātra direktors Juris Žagars un daudzi citi.

Vēsturiskā trillera "Gads pirms kara" centrā ir jauns cilvēks Pēteris Mālderis, viens no 20. gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem. Filmas stāsts apspēlē viņa traģikomisko un sirreālo ceļojumu 1913. gadā, īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma, laikā, kas pārvērta pasauli. Sižeta pamatā ir sazvērestības intriga, ko Pēteris cenšas atrisināt, bet dažādie stāsta pavērsieni vienlaikus ir arī reālu vēstures notikumu atspoguļojums, tādēļ filmas galvenais varonis savā ceļā sastop virkni pazīstamu vēsturisku personību — Ļeņinu (Lauris Dzelzītis), Freidu (Ģirts Ķesteris), Staļinu (Eduards Johansons), Trocki (Gints Grāvelis) un Prustu (Jānis Putniņš), kā arī mīļoto sievieti Almu (Inga Apine), trako viedo (Juris Strenga) un citus zīmīgus personāžus. Filma ir Eiropas vēstures interpretācija, kas vēsta par vecās kultūras bojāeju, iepriekš vēstīja filmas veidotāji.

Filmas radošo kodolu veido režisors un scenārija autors Dāvis Sīmanis, operators Andrejs Rudzāts un māksliniece Kristīne Jurjāne. Šādā sastāvā radošā komanda jau iepriekš veidojusi filmas "Pelnu sanatorija" (2016) un "Tēvs Nakts" (2018).

Filma "Gads pirms kara" ir trīs valstu kopražojums — ar "Studiju Lokomotīve" spēkus apvieno "Studio Uljana Kim" no Lietuvas un "Produkce Radim Prochazka" no Čehijas. Lietuvas pusē radošajā komandā līdzdarbojas filmas komponists, skaņu režisors un galvenais gaismu mākslinieks, savukārt no Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova.