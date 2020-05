Ar devīzi "Owning the Unknown" jeb "Apzinot nezināmo" izziņots šā gada Rīgas starptautiskais kinofestivāls (Riga IFF). Tas šogad notiks no 15. līdz 25. oktobrim, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Šis gads būs inovācijām bagāts ne tikai programmas saturā, bet arī formātā – festivāls jau šobrīd veic visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai tā norise būtu iespējama gan klātienē, gan tiešsaistē, atkarībā no tā, kāda situācija saistībā ar pandēmiju būs tuvākajā nākotnē. "Skaidrs ir viens – festivāls būs un turpinās savu misiju nezūdošā kvalitātē," raksta rīkotāji.

Festivāla programmas uzbūvi un pirmās izziņotās filmas jau šobrīd iespējams iepazīt festivāla mājaslapā rigaiff.lv. Riga IFF radošā direktore Sonora Broka iepazīstana ar festivālā gaidāmo: "Arī šogad Riga IFF sevī ietvers dažādas tematiskās filmu programmas, nu jau četrus konkursus, atskatīsimies uz vienu no pagājušā gadsimta būtiskākajiem Eiropas kino strāvojumiem – čehu jauno vilni, kā arī fiksēsim aktuālajā kino valdošo noskaņojumu, vizuālo valodu, un to tēmu loku, par kādu kino veidotāji vēlas runāt šobrīd. Intelektuālas diskusijas par mūžīgo sniegotas kalnu ainavas nošķirtībā, tropiska brazīļu melodrāma, itāļu veltījums kino un literatūras klasikai, antropoloģisks vardarbības pētījums ceļojumā uz plosta – tie ir tikai pāris pieturpunkti filmu klāstā, kas kļūs plašāks ik dienu."

Jau šobrīd izziņotas atsevišķas filmas vairākās programmās. Piemēram, "Festival Selection" iekļautas Pjetro Marčello "Mārtins Edens", rumāņa režisora Kristi Puiu filma "Malmkrogs" un Karīma Ainousa filma "Neredzamā dzīve". Tāpat jau izziņotas dažas filmas programmās "Nordic Highlights" un "Found in Berlinale". Šobrīd izziņotā programma atrodama festivāla mājaslapā.

"Pārmaiņas skar visus, un nozīmīgas izmaiņas tikai retu reizi iespējams glīti ieplānot ar ierakstu kalendārā. Lai arī neparedzamais notiek visu laiku, nevar noliegt, ka pēdējos mēnešos ar šo dzīves realitāti ir nācies saskarties teju visiem. Ko šībrīža situācijā var darīt kinofestivāls – tā veidotāji, skatītāji, autori? Apzināt nezināmo, pieņemt to un padarīt par savu," par gaidāmo festivālu šajā mainīgajā laikā raksta Riga IFF rīkotāji.

Kā akcentē Riga IFF direktore Liene Treimane, kas notiek uz ekrāna, notiek arī mūsu prātos: "Mākslā mēs alkstam piedzīvot neparasto, neprognozējamo. Kino novērtējam negaidītus sižeta pavērsienus, jaunas izteiksmes formas un ieintriģēti vērojam to, kā filmas varoņi un pats filmas medijs stāv nezināmā priekšā un, droši sperot soli, atrod pareizo ceļu. Pasaulē notiekošos sarežģījumus un pārmaiņas mēs varam izvēlēties uztvert dažādi – ar aizkaitinājumu, aizdomām, pārdomām, vai arī drošu pārliecību, ka neesam situācijas ķīlnieki un patiesībā šī pieredze pieder mums. Un ar to varam darīt visu, ko vien vēlamies. Tieši ar šādu pārliecību Riga IFF no 15. līdz 25. oktobrim jau septīto reizi tiksies ar skatītājiem, filmu autoriem un kino pasaules profesionāļiem, lai vēlreiz kopīgi nostātos nezināmā priekšā un padarītu to par savu."

No 19. maija Riga IFF sniedz festivāla uzticamākajiem skatītājiem iespēju iegādāties desmit biļešu komplektus par izdevīgu cenu. Īpašo 10 biļešu komplektu cena ir 45 eiro. Tiklīdz biļetes uz kinofestivāla seansiem nonāks pārdošanā, ar šo komplektu būs iespēja izvēlēties 10 biļetes uz jebkuriem seansiem festivāla repertuārā. Plašāka informācija par biļešu komplektiem pieejama biletes.rigaiff.lv.