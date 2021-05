Šoruden, no 14. līdz 24. oktobrim norisināsies jau astotais Rīgas Starptautiskais kinofestivāls (Riga IFF). Līdz ar festivāla norises datumiem, organizatori izziņojuši arī pirmās filmas, kas būs iekļautas Riga IFF programmā.

Festivāla norise šobrīd plānota tāda pati kā pērn – klātienē Rīgas kino zālēs un tiešsaistē visā Latvijā, "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Šogad kinofestivāls startē ar saukli "There is always time" jeb "Laiks ir vienmēr".

"Es gribu ticēt, ka nekas nav par agru vai par vēlu, viss ir laikā, jo laiks ir nezūdošs. Laiks ir iemesls un laiks ir apsolījums – laiks, kas negaida un laiks, kas nepāriet. Laiks ir bezgalīgs un laika vienmēr ir par maz. Tāds paradoksāls laika nezūdamības likums," festivāla saukli izvērš Riga IFF vadītāja Liene Treimane.

"Laiks kino. Laiks sarunai. Laiks mosties. Laiks skriet. Laiks iet. Laiks iet. Laiks var būt tukšs un var būt piepildīts. Kino var laiku apturēt, palēnināt, nobīdīt, tas var laiku izstāstīt un paskaidrot, bet nekad ne iztukšot," papildina Treimane.

Festivāla dizaina mākslinieki, mēģinot vizualizēt laiku, dāvājuši tam nevienmērīga apļa aprises – tajā it viss notiekošais saplūst, krāsojas visintensīvākajos toņos, smeļas pāri malām un skalojas balts.

Oktobrī Riga IFF programmā skatītājiem būs iespēja redzēt godalgoto aktieri Madu Mikelsenu, kas mūsu skatītājiem šobrīd zināms pēc "oskarotās" filmas "Vēl pa mēriņam" ("Another Round"), sev netipiskā lomā šī gada Roterdamas kinofestivāla atklāšanas filmā "Taisnās tiesas jātnieki" (Riders of Justice), savukārt ar spēcīgu sniegumu Beno Žako filmā "Suzanna Andlere" priecēs franču kino dzīvā leģenda, aktrise un mūziķe Šarlote Geinsbūra.

Festivāls jau ierasti piedāvās vērā ņemamu A klases kinofestivālu favorītu izlasi. Tajā organizatori piedāvās sastapties ar Berlīnes kinofestivāla mīluli, Dominika Grāfa filmu "Fabians jeb gājiens pie suņiem" (Fabian oder Der Gang vor die Hunde) un ar Latvijā, "Mistrus Media" studijā, kopproducēto spēlfilmu "Dabiskā gaismā" (Természetes fény), kas Berlinālē saņēmusi apbalvojumu par labāko režijas darbu. Turpat arī "Gada labākā filma" – tieši tā par Latvijas (VFS Films) kopproducēto dokumentālo filmu "Es piedzimu Rosellīni" (The Rossellinis) rakstīja izdevums "Rolling Stone". Filma, kas starptautisko pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada Venēcijas kinofestivālā, ievadīs šī gada festivāla retrospekcijas programmu, kurā tiks aplūkoti nozīmīgā Roselīnī klana kino darbi daudzu desmitgažu garumā.

Kā informē Rīga IFF rīkotāji, šobrīd izziņotās filmas ir vien neliela daļa no festivāla programmas, kas līdz oktobrim tiks regulāri papildināta ar citiem augstvērtīgiem kinodarbiem.

Līdz ar festivāla programmas pirmo filmu izziņošanu ir uzsākta arī "agro putnu" jeb "cīruļu cenu" biļešu tirdzniecība. No 2. jūnija Rīga IFF piedāvās iegādāties ierobežotu daudzumu 10 biļešu komplektu, kas ļaus par īpaši draudzīgu cenu apmeklēt filmu seansus oktobrī. Šajā datumā tirdzniecībā uz ierobežotu laiku nonāks arī festivāla abonements.