Izziņotas 'Emmy' balvu nominācijas labākajiem seriāliem

Izziņotas 2021. gada "Emmy" nominācijas labākajiem seriāliem. Līderi šogad ir "Netflix" oriģinālseriāls "The Crown" par britu karalisko ģimeni un "Disney+" "The Mandalorian", kas atvasināts no slavenās "Zvaigžņu karu" sāgas. Abi seriāli saņēmuši katrs 24 nominācijas.

"The Crown" ticis nominēts "Emmy" balvai kategorijā "Labākais seriāls – drāma", tāpat novērtēti galveno lomu atveidotāji – Olīvija Kolmena par Elizabetes II lomu, Džošs O'Konors par prinča Čārlza lomu, kā arī Emma Korina, kura seriālā atveido Diānu Spenseri, vēlāko Velsas princesi. Savukārt par otrā plāna lomām balvai nominēti gan Džiliana Andersone par Mārgaretes Tečeres atveidojumu, gan Emeralda Fenela par Kamillas Pārkeres Boulzas lomu, kā arī Helēna Bonema Kārtere, kura seriāla redzama karalienes māsas princeses Mārgaretes lomā.

"Disney+" paspārnē tapušais "The Mandalorian" arī pretendē uz "Emmy" balvu kategorijā "Labākais seriāls – drāma". Nominācijas saņēmuši arī vairāki seriāla otrā plāna lomu atveidotāji un viesaktieri. Tāpat seriāls uz balvu pretendē dažādās tehniskajās kategorijās.

Tikai par vienu nomināciju atpaliek vēl viens "Disney+" seriāls – "WandaVision", kas saņēmis 23 nominācijas, tai skaitā kā labākais miniseriāls. 21 nomināciju katrs saņēmuši seriāls "The Handmaid's Tale" un šovs "Saturday Night Live".

Kategorijā "Labākais seriāls – drāma" uz balvu pretendē jau minētie "The Crown", "The Mandalorian" un "The Handmaid's Tale" , kā arī "Lovecraft Country", "Pose", "This Is Us" un "Netflix" kases grāvējs "Bridgerton" ("Bridžertona").

Savukārt uz labākā komēdijseriāla titulu pretendēs "Black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method", "Pen15" un "Ted Lasso".

Kategorijā "Labākais miniseriāls" "Emmy" balvai nominēti "I May Destroy You" , "Mare of Easttown", "The Queen's Gambit" , "The Underground Railroad" un jau pieminētais "WandaVision".

Viss "Emmy" balvas nominantu saraksts atrodams šeit.

Gada nozīmīgākā balva, ko pasniedz seriāliem, televīzijas filmām un šoviem, šgad notiks 19. septembrī. Uzvarētājus izvēlēsies balsojumā, kurā piedalās vairāk nekā 25 000 ASV Televīzijas akadēmijas locekļu.