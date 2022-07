Izziņotas 'Emmy' balvu nominācijas, līderos 'Succession' un 'Ted Lasso'

"Emmy" televīzijas balvu pretendentu vidū šogad dominē seriāls "Succession", kas nominēts balvām 25 kategorijās.

Balvām 20 kategorijās nominēts sporta komēdijseriāls "Ted Lasso", un tikpat daudz kategorijās nominēts arī seriāls "The White Lotus".

Labākā dramatiskā seriāla balvai pirmo reizi izvirzīts arī seriāls, kas nav angļu valodā - lielu popularitāti iemantojušais dienvidkorejiešu seriāls "Squid Game". "Squid Game" kopumā nominēts balvām 14 kategorijās, kas ir lielākais skaits, kādā jebkad nominēts šovs, kas nav angļu valodā.

2022.gada "Emmy" balvu pretendenti svarīgākajās kategorijās:

Labākais dramatiskais seriāls:

"Better Call Saul" (AMC);

"Euphoria" (HBO Max);

"Ozark" (Netflix);

"Severance" (Apple TV+);

"Squid Game" (Netflix);

"Stranger Things" (Netflix);

"Succession" (HBO);

"Yellowjackets" (Showtime).

Labākais komēdijseriāls:

"Abbott Elementary" (ABC);

"Barry" (HBO);

"Curb Your Enthusiasm" (HBO);

"Hacks" (HBO Max);

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon);

"Only Murders in the Building" (Hulu);

"Ted Lasso" (Apple TV+);

"What We Do in the Shadows" (FX).

Labākais miniseriāls:

"Dopesick" (Hulu);

"The Dropout" (Hulu);

"Inventing Anna" (Netflix);

"Pam & Tommy" (Hulu);

"The White Lotus" (HBO).

Labākā dramatiskā aktrise:

Džodija Komere, "Killing Eve";

Lora Linija, "Ozark";

Melānija Linskija, "Yellowjackets";

Sandra Oh, "Killing Eve";

Rīza Viterspūna, "The Morning Show";

Zendaja, "Euphoria".

Labākais dramatiskais aktieris:

Džeisons Beitmens, "Ozark";

Braians Kokss, "Succession";

Li Džungdže, "Squid Game";

Bobs Odenkērks, "Better Call Saul";

Adams Skots, "Severance";

Džeremijs Strongs, "Succession"