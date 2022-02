Otrdien, 8. februārī, tika izziņotas ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" šā gada nominanti 23 kategorijās. Nominantu paziņošana jau atkal noritēja interneta tiešraidē, un to vadīja komiķis Leslijs Džordans un aktrise Treisija Elisa Rosa.

Šogad līderos izvirzījās Džeinas Kempiones vesterns "The Power of the Dog" (Suņa spēks), kas saņēmis veselas 12 nominācijas, tostarp kategorijās "Labākā filma", "Labākā režija" un "Labākais adaptētais scenārijs", kā arī vairākās aktieru darba kategorijās. Pa pēdām Kempiones panākumiem seko Denī Vilnēva fantastikas grāvējs "Dune" (Kāpa) ar 10 nominācijām, tikmēr Keneta Branas vēsturiskā drāma "Belfast" (Belfāsta) un Stīvena Spīlberga mūzikls "West Side Story" (Vestsaidas stāsts) saņēmušas pa astoņām nominācijām.

Džeina Kempione savulaik kļuva par pirmo sievieti, kas saņēmusi Zelta palmas zaru Kannu kinofestivālā, un otro sievieti ASV Kino akadēmijas vēsturē, kas nominēta par labāko režiju – abus šos panākumus viņa izpelnījās par drāmu "Klavieres" (1993). Šobrīd Kempione ir pirmā sieviete, kas saņēmusi divas "Oskara" nominācijas par labāko režiju. Pagājušajā gadā par filmu "The Power of the Dog" viņa saņēma arī "Sudraba lauvu" Venēcijas kinofestivālā, kā arī triumfēja "Zelta globusu" ceremonijā.

Labākās filmas kategorijā nominētas arī Šanas Heideras ģimenes drāma "CODA", Ādama Makeja apokaliptiskā satīra "Don't Look Up" (Neskaties augšup), japāņu režisora Rjusukes Hamaguči drāma "Drive My Car" (Brauc ar manu auto), Reinaldo Markusa Grīna sporta drāma "King Richard" (Uzvarētāju ģimene), Giljermo del Toro "film noir" stilizācija "Nightmare Alley" (Murgu aleja) un Pola Tomasa Andersona pieaugšanas komēdija "Licorice Pizza" (Lakricas pica). Par labākā režisora titulu šogad cīnīsies jau minētie Džeina Kempione, Kenets Brana un Stīvens Spīlbergs, kuru konkurenti būs Pols Tomass Andersons un Rjusuke Hamaguči.

Labākā aktiera kategorijā nominēti Havjers Bardems par lomu filmā "Being the Ricardos", Benedikts Kamberbačs par galveno lomu filmā "The Power of the Dog", Endrū Gārfīlds par darbu filmā "Tick, Tick... Boom!", kā arī Vils Smits un Denzels Vašingtons attiecīgi par filmām "King Richard" un "The Tragedy of Macbeth".

Tikmēr par labākās aktrises godu sacentīsies Džesika Česteina par darbu filmā "The Eyes of Tammy Faye", Olīvija Kolmena par lomu filmā "The Lost Daughter", Penelope Krusa par galveno lomu filmā "Parallel Mothers" (Paralēlās mātes) un Nikola Kidmena par lomu filmā "Being the Ricardos". Jāatzīmē, ka pie prognozētās nominācijas šajā kategorijā tikusi arī Kristena Stjuarte par princeses Diānas lomu filmā "Spencer".

Labākās starptautiskās filmas kategorijā šogad nominētas dāņu režisora Jonasa Pohera Rasmusena dokumentālā animācijas filma "Flee", itāļu "dzīvā klasiķa" Paolo Sorentīno jaunākā filma "The Hand of God" (Dieva roka), Butānas pieteikums "Lunana: A Yak in the Classroom" un norvēģu režisora Joahima Trīra komēdijdrāma "The Worst Person in the World" (Sliktākais cilvēks pasaulē). Šajā kategorijā nominēta arī jau pieminētā Rjusukes Hamaguči drāma "Drive My Car", kas tādējādi nominēta gan labākās filmas, gan starptautiskās filmas kategorijā.

Ziņots, ka "Oskara" balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies 27. martā, un šogad, atšķirībā no pāris iepriekšējiem gadiem, ceremonijai atkal būs vadītājs.

Labākā filma:

"Belfast";

"CODA";

"Don't Look Up";

"Drive My Car";

"Dune";

"King Richard";

"Licorice Pizza":

"Nightmare Alley":

"The Power of the Dog":

"West Side Story".



Labākais režisors:

Pols Tomass Andersons (Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza");

Kenets Brana (Kenneth Branagh, "Belfast");

Džeina Kempione (Jane Campion, "The Power of the Dog");

Stīvens Spīlbergs (Steven Spielberg, "West Side Story");

Rjusuke Hamaguči (Ryûsuke Hamaguchi, "Drive My Car").

Labākā animācijas filma:

"Encanto";

"Flee";

"Luca";

"The Mitchells vs. The Machines";

"Raya and the Last Dragon".

Labākā dokumentālā filma:



"Ascension";

"Attica";

"Flee";

"Summer of Soul";

"Writing With Fire".

Labākā ārzemju filma:



"Drive My Car" (Japāna);

"Flee" (Dānija);

"The Hand of God" (Itālija);

"Lunana: A Yak in the Classroom" (Butāna);

"The Worst Person in the World" (Norvēģija).

Labākā aktrise:



Džesika Česteina (Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye");

Olīvija Kolmena (Olivia Colman, "The Lost Daughter");

Penelope Krusa (Penélope Cruz, "Parallel Mothers");

Nikola Kidmena (Nicole Kidman, "Being the Ricardos");

Kristena Stjuarte (Kristen Stewart, "Spencer").

Labākais aktieris:

Havjers Bardems (Javier Bardem, "Being the Ricardos"):

Benedikts Kamberbačs (Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog");

Endrjū Gārfīlds (Andrew Garfield, "Tick, Tick … Boom!");

Vils Smits (Will Smith, "King Richard");

Denzels Vašingtons (Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth").

Labākā aktrise otrā plāna lomā:



Džesija Baklija (Jessie Buckley, "The Lost Daughter");

Ariana Debouza (Ariana DeBose, "West Side Story");

Džudija Denča (Judi Dench, "Belfast");

Kirstena Dansta (Kirsten Dunst, "The Power of the Dog");

Aunjana Elisa (Aunjanue Ellis, "King Richard").

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Kiarans Hainds (Ciarán Hinds, "Belfast");

Trojs Kotsurs (Troy Kotsur, CODA);

Džese Plemonss (Jesse Plemons, "The Power of the Dog");

Dž. K Simonss (J.K. Simmons, "Being the Ricardos");

Kodi Smits-Makfijs (Kodi Smit-McPhee, "The Power of the Dog").

Labākie kostīmi:



"Cruella";

"Cyrano";

"Dune";

"Nightmare Alley";

"West Side Story".

Labākais skaņu celiņš:

"Don't Look Up", autors Nikolass Britels (Nicholas Britell);

"Dune", autors Hanss Zimmers (Hans Zimmer);

"Encanto", autore Žermēna Franko (Germaine Franco);

"Parallel Mothers", autors Alberto Iglesiass (Alberto Iglesias);

"The Power of the Dog", autors Džonijs Grīnvuds (Jonny Greenwood).



Labākais adaptētais scenārijs:



"CODA";

"Drive My Car";

"Dune";

"The Lost Daughter";

"The Power of the Dog".

Labākais oriģinālscenārijs:

"Belfast";

"Don't Look Up";

"Licorice Pizza";

"King Richard";

"The Worst Person in the World".

Visu 23 kategoriju nominanti atrodam "Oskara" balvas mājaslapā.