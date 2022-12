Holivudas Ārzemju preses asociācija paziņojusi nominācijas 2023. gada "Zelta globusam", visvairāk – astoņas nominācijas – ieguvusi īru režisora Mārtina Makdonas komēdija "The Banshees Of Inisherin". Nomināciju līderos arī ekscentriskā komēdija "Everything Everywhere All at Once", Damjēna Šazela gaidāmais stāsts par Holivudas "zelta laikmetu" "Babylon" un Stīvena Spīlberga autobiogrāfiskā filma "The Fabelmans".

Starp nomināciju līderiem minamas arī Baza Lurmena biogrāfiskā drāma "Elviss", jaunā Giljermo del Toro veidotā "Pinokio" versija un Toda Fīldsa drāma ar Keitu Blanšetu "Tár", kas visas ieguvušas pa trim nominācijām.

Gada labākās drāmas kategorijā nominētas jau pieminētās "The Fabelmans" un "Tár", kā arī Toma Krūza kases grāvējs "Top Gun: Maveriks" un tūlīt uz lielajiem ekrāniem iznākošais Džeimsa Kamerona visu laiku ienesīgākās filmas "Avatārs" turpinājums "Avatārs: Ūdens ceļš".

Tikmēr labākās komēdijas un mūzikla kategorijā pie nominācijām tikušas filmas "The Banshees of Inisherin" un "Babylon", kā arī Kannu kinofestivāla un Eiropas Kinoakadēmijas balvas ieguvēja "Skumju trīsstūris" un "Netflix" sponsorētais detektīvkomēdijas "Knives Out" turpinājums "Glass Onion: A Knives Out Mystery".

Dramatisko seriālu kategorijā pie nominācijām tikuši "Better Call Saul", "The Crown", "House of The Dragon", "Ozark" un "Severance", tikmēr labākās komēdijas un mūzikla kategorijā – "Abbot Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders In The Building" un "Wednesday".

Portāls "Delfi" jau iepriekš rakstīja, ka "Zelta globusa" rīkotāji saņēma skarbu kritiku par žūrijas sastāva vienveidību, korupciju un neprofesionalitāti. Balvas rīkotāji solīja uzlabot situāciju, tāpēc šogad 52% žūrijas sastāva veidojas sievietes, kā arī tika samazināts baltādaino žūrijas dalībnieku īpatsvars.

Kopā "Zelta globusa" balvas žūriju veido 96 Holivudas Ārzemju preses asociācijas dalībnieki, kā arī – pirmoreiz balvas vēsturē – 103 žūrijas viesdalībnieki no 62 valstīm, kuru vidū bija arī latviešu kinokritiķe Dārta Ceriņa.

"Zelta globusu" pasniegšanas ceremonija notiks 10. janvārī Beverlihilsā, Kalifornijā.

Pilns nomināciju saraksts skatāms Zelta globusa mājaslapā.

Labakā filma - mūzikls vai komēdija:

"Babylon"

"The Banshees of Inisherin"

"Everything Everywhere All at Once"

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"Triangle Of Sadness"

Labākā filma - drāma:

"Avatar: The Way of Water"

"Elvis"

"The Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

Labākā filma svešvalodā:

"All Quiet on the Western Front"

"Argentina, 1985"

"Close"

"Decision To Leave"

"RRR"

Labākais aktieris - mūzikls vai komēdija:

Djego Kalva ("Babylon")

Daniels Kreigs ("Glass Onion: A Knives Out Mystery")

Ādams Draivers ("White Noise")

Kolins Farels ("The Banshees of Inisherin")

Ralfs Fainss ("The Menu")

Labākā animācijas filma:

"Guillermo Del Toro's Pinocchio"

"Inu-Oh"

"Marcel The Shell With Shoes On"

"Puss In Boots: The Last Wish"

"Turning Red"

Labākais aktieris - drāma:

Ostins Batlers ("Elvis")

Brendans Freizers ("The Whale")

Hjū Džekmens ("The Son")

Bils Naijs ("Living")

Džeremijs Poups ("The Inspection")

Labākā aktrise - drāma:

Keita Blanšeta ("Tár")

Olīvija Kolmena ("Empire of Light")

Viola Deivisa ("The Woman King")

Ana De Armasa ("Blonde")

Mišela Viljamsa ("The Fabelmans")

Labākā aktrise - mūzikls vai komēdija:

Margo Robija ("Babylon")

Anja Teilora-Džoja ("The Menu")

Emma Tompsone ("Good Luck to You, Leo Grande")

Mišela Jeo ("Everything Everywhere All at Once")

Labākais režiors:

Džeimss Kamerons ("Avatar: The Way of Water")

Daniels Kvans, Daniels Šeinerts ("Everything Everywhere All at Once")

Bazs Lurmens ("Elvis")

Mārtins Makdona ("The Banshees of Inisherin")

Stīvens Spīlbergs ("The Fabelmans")