Izziņotas 'Zelta globusu' nominācijas; līderi – 'Mank' un 'The Crown'

Trešdien, 3. februārī, nosauktas Holivudas ārzemju preses asociācijas balvas "Zelta globuss" nominācijas 25 kategorijās.

Īpaši šogad jāizceļ fakts, ka pirmo reizi kategorijā "Labākais režisors/režisore" nominētas trīs sievietes – Emeralda Fenela, Redžina Kinga un Hloja Žao, kas konkurēs ar kungiem – Āronu Sorkinu un Deividu Finčeru.

Pilnmetrāžas filmu konkurencē visvairāk nomināciju saņemusi Deivida Finčera filma "Mank" ("Manks") par Holividas klasikas "Citizen Kane" ("Pilsonis Keins") scenārija autoru Hermani Mankeviču. Filma uz "Zelta globusies" pretendēs sešās kategorijās. Savukārt seriālu konkurencē absolūts līderis ir "Netflix" radītais "The Crown" par Lielbritānijas karalieni Elizabeti II. Par spīti karaliskās ģimenes iebildumiem pret seriālā atainotajām notikumu interpretācijām, "The Crown" saņēmis arī sešas "Zelta globusu" nominācijas.

Aktrise Olīvija Kolmena, kura seriāla "The Crown" ceturajā sezonā atveido Elizabeti II, par šo lomu jau pērn saņēma "Zelta globusu". Turklāt šogad viņa pretendē uz balvu arī pilnmetrāžas spēlfilmu kategorijā "Labākā aktrise otrā plāna lomā" par darbu filmā "The Father".

Līdzīgā situācijā ir arī aktieris Saša Barons Koens, kurš ir nominēts divās kategorijās – "Labākais aktieris (mūzikls vai komēdija)" par titullomu filmā "Borat Subsequent Moviefilm", kā arī "Labākais aktieris otrā plāna lomā" par filmu "The Trial of the Chicago 7". Divās kategorijās par aktiermeistarību nominēta arī Anja Teilore-Džoja, kura novērtēta par titullomu filmā "Emma" un galveno lomu seriālā "Queen's Gambit".

Pie nomināciju līderiem var minēt arī Ārona Sorkina filmu "The Trial of the Chicago 7" un komēdijseriāls "Schitt's Creek", kas katrs saņēmis piecas nominācijas dažādās kategorijās.

Atgādinām, ka ierasti "Zelta globusu" ceremonija notiek gada pirmajā nedēļas nogalē, tādējādi iesākot kinobalvu maratonu līdz "Oskara" ceremonijai. Taču šogad koronavīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ "Zelta globusa" ceremonija ir pārcelta un notiks 28. februārī. Ceremoniju vadīs komiķes Tīna Feja (Tina Fey) un Eimija Poelera (Amy Poehler).

"Zelta globusus" pasniedz Holivudas ārzemju preses asociācija, ko veido aptuveni 90 ārvalstu žurnālisti. "Zelta globusi" šogad tiks pasniegti 78. reizi.

Labākā filma (drāma):

"The Father";

"Mank";

"Nomadland";

"Promising Young Woman";

"The Trial of the Chicago 7".

Labākā filma (mūzikls vai komēdija):



"Borat Subsequent Moviefilm";

"Hamilton";

"Palm Springs";

"Music";

"The Prom".

Labākais režisors/režisore:

Emeralda Fenela (Emerald Fennell) – "Promising Young Woman";

Deivids Finčers (David Fincher) – "Mank";

Redžina Kinga (Regina King) – "One Night in Miami";

Ārons Sorkins (Aaron Sorkin) – "The Trial of the Chicago 7"

Hloja Žao (Chloé Zhao) – "Nomadland".

Labākā filma svešvalodā:



"Another Round";

"La Llorona";

"The Life Ahead";

"Minari";

"Two of Us".

Labākā animācijas filma:



"The Croods: A New Age";

"Onward";

"Over the Moon";

"Soul";

"Wolfwalkers".

Labākā aktrise (mūzikls vai komēdija):

Marija Bakalova (Maria Bakalova) – "Borat Subsequent Moviefilm";

Mišela Feifere (Michelle Pfeiffer) – "French Exit";

Anja Teilore-Džoja (Anya Taylor-Joy) – "Emma";

Keita Hadsone (Kate Hudson) – "Music";

Rozamunde Paika (Rosamund Pike) – "I Care a Lot".

Labākā aktrise (drāma):

Viola Deivisa (Viola Davis) – "Ma Rainey's Black Bottom";

Andra Deja (Andra Day) – "The United States vs. Billie Holiday";

Vanesa Kērbija (Vanessa Kirby) – "Pieces of a Woman";

Frānsisa Makdormana (Frances McDormand) – "Nomadland";

Kerija Maligana (Carey Mulligan) – "Promising Young Woman".

Labākais aktieris (mūzikls vai komēdija):

Saša Barons Koens (Sacha Baron Cohen) – "Borat Subsequent Moviefilm";

Džeimss Kordens (James Corden) – "The Prom";

Lins-Manuels Miranda (Lin-Manuel Miranda) – "Hamilton";

Devs Patels (Dev Patel) – "The Personal History of David Copperfield";

Endijs Samergs (Andy Samberg) – "Palm Springs".

Labākais aktieris (drāma):

Rizs Ahmeds (Riz Ahmed) – "Sound of Metal";

Čedviks Bosemens (Chadwick Boseman) – "Ma Rainey's Black Bottom";

Entonijs Hopkins (Anthony Hopkins) – "The Father";

Gerijs Oldmens (Gary Oldman) – "Mank";

Tahars Rahims (Tahar Rahim) – "The Mauritanian".

Labākais seriāls (drāma):

"The Crown";

"Lovecraft Country";

"The Mandalorian";

"Ozark";

"Ratched".

Labākais seriāls (mūzikls vai komēdija):

"The Flight Attendant";

"The Great";

"Schitt's Creek";

"Emily in Paris";

"Ted Lasso".

Labākais miniseriāls vai TV filma:

"Normal People";

"The Queen's Gambit";

"Small Axe";

"The Undoing";

"Unorthodox".

Labākais aktieris seriālā (drāma):



Džeisons Beitmens (Jason Bateman) – "Ozark";

Džošs O'Konors (Josh O'Connor) – "The Crown";

Bobs Odenkērks (Bob Odenkirk) – "Better Call Saul";

Als Pačino (Al Pacino) – "Hunters";

Metjū Rīss (Matthew Rhys) – "Perry Mason".

Labākā aktrise seriālā (drāma):

Olīvija Kolmena (Olivia Colman) – "The Crown";

Džodija Komere (Jodie Comer) – "Killing Eve";

Emma Korina (Emma Corrin) – "The Crown";

Lora Linneja (Laura Linney) – "Ozark"

Sara Polsone (Sarah Paulson) – "Ratched".

Labākā aktrise seriālā (mūzikls vai komēdija):

Lilija Kolinsa (Lily Collins) – "Emily in Paris";

Keilija Kouku (Kaley Cuoco) – "The Flight Attendant";

Elle Faninga (Elle Fanning) – "The Great";

Džeina Levija (Jane Levy) – "Zoey's Extraordinary Playlist";

Ketrina O'Hara (Catherine O'Hara) – "Schitt's Creek".

Labākais aktieris seriālā (mūzikls vai komēdija):

Dons Čīdls (Don Cheadle) – "Black Monday";

Nikolass Holts (Nicholas Hoult) – "The Great";

Jūdžins Levijs (Eugene Levy) – "Schitt's Creek";

Džeisons Sudeikis (Jason Sudeikis) – "Ted Lasso";

Remijs Jusefs (Ramy Youssef) – "Ramy".

Pilns nomināciju saraksts atrodams "Zelta globusa" mājaslapā.