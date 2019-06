Jaunais režisors Zilbalodis iegūst balvu Eiropas nozīmīgākajā animācijas konkursā

Jaunais režisors Gints Zilbalodis par savu pirmo pilnmetrāžas animācijas filmu "Projām" (Away) saņēmis galveno balvu konkursa programmā "Contrechamp" Eiropas animācijas svarīgākajā festivālā, kas šajā nedēļas nogalē noslēdzās Francijas pilsētā Anesī, portālu "Delfi" informē Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Režisora Ginta Zilbaloža debijas pilnmetrāžas animācijas filma "Projām" (Away), kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 4. jūnijā kinofestivālā "Animafest Zagreb", pēc nedēļas startēja Eiropas lielākajā animācijas festivālā Anesī, Francijā, – galvenajai skatei paralēlajā konkursā Feature Film Contrechamp. Pasaulē lielākais un vecākais animācijas festivāls, kura atlases komisijai ik gadu piesaka vairāk nekā 3000 filmu no visas pasaules, šogad notika no 10. līdz 15. jūnijam. Lai gan Latvija Anesī festivāla konkursos tikusi pārstāvēta jau vairākkārt, šāda līmeņa balva uz mūsu valsti vēl nebija atceļojusi (nesenākais panākums ir balva "Cristal for a Commisioned Film" Indras Sproģes alfabēta filmai "Awesome Beetle's Colors" (2016)).

Šogad pilnmetrāžas filmu skatei "Contrechamp" tika atlasītas pavisam tikai astoņas filmas no Latvijas, Japānas, Čīles, Ķīnas, Meksikas, Dienvidkorejas, Kanādas un Francijas / Luksemburgas. Ginta Zilbaloža filma tika demonstrēta publikai sešos izpārdotos seansos, izpelnījās lielu interesi no medijiem un daudz pozitīvu recenziju, vairākās no tām uzsvērts, ka visus filmas veidošanā nepieciešamos darbus trīsarpus gadu garumā, tai skaitā scenārija rakstīšanu, tēlu un fonu animāciju, montāžu, skaņas dizainu un šajā filmā arī mūziku, ir veidojis pats režisors Gints Zilbalodis.

75 minūtes garā filma "Projām" ir stāsts par puisi un putniņu, kuri ar motociklu ceļo pa mistisku salu, mēģinādami nonākt mājās un aizbēgt no tumšā gara, kas seko viņiem pa pēdām.

Mākslinieks, animators un režisors Gints Zilbalodis dzimis 1994. gadā un par kino interesējies jau no ļoti agras bērnības; absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu. Ginta Zilbaloža animācijas īsfilmām "Aqua" (2012), "Prioritātes" (2014), Sekotāji (2014) un "Nedzirdams" (2015) internetā kopā ir vairāk nekā 2 miljoni skatījumu un tās ir publicētas vairākās prestižās mājaslapās ("Cartoonbrew", "Vimeo Staff Picks", "Short of the Week"). Īsfilma Prioritātes ir piedalījusies 46 starptautiskos filmu festivālos un saņēmusi balvu Otavas starptautiskajā animācijas filmu festivālā (OIAF), kas ir lielākais animācijas festivāls Ziemeļamerikā, bet festivālā "Animafest Zagreb" īsfilma "Prioritātes" tika atlasīta studentu īsfilmu konkursam. Savukārt Ginta Zilbaloža jaunākā īsfilma "Oāze" (2017) Nacionālajā kino balvā Lielais Kristaps ieguva žūrijas speciālbalvu.

Ginta Zilbaloža debijas pilnmetrāža Projām ir saņēmusi finansiālu atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas pirmizrādi piedzīvos 17. oktobrī – tieši pagājušajā nedēļā, dažas dienas pirms triumfa Anesī, Latvijā tika izziņots, ka šī būs Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) atklāšanas filma.