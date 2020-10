Joki, kas pārkāpa visas robežas: MTV šovam 'Jackass' – 20

Grūti iedomāties, ka šodien kāds no lielajiem televīzijas kanāliem riskētu radīt ko līdzīgu "Jackass" – popkultūras fenomenam, kas pirms 20 gadiem satricināja pasauli. Tas bija laiks, kad noteiktai subkultūrai piederīgu jauniešu prātus pārņēma ņūmetāla grupas un Merilins Mensons, ekstrēmie sporta veidi – skeitbordings un BMX, bet vizuālo tēlu veidoja nošļukuši džinsi ar ķēdi, t-krekls un ar želeju gaisā sacelti mati. Mājas video estētikā safilmētie skeči, kuros spilgti neveiksminieki un tizleņi darīja tobrīd pretīgākās lietas televīzijas vēsturē, ko papildināja nešpetna pankmūzika un ļoti daudz skeitborda triku, spēja iemiesot laikmeta garu un pavērt ceļu jaunā gadsimta populārākajai multimediju izklaidei – video apmaiņas platformai YouTube.

2000. gada 1. oktobrī MTV kanālā pirmizrādi piedzīvoja pirmā "Jackass" sērija ar skandalozo nosaukumu "Kaku kokteilis" – tajā viens no šova galvenajiem varoņiem Džonijs Noksvils tika ieslēgts pārvietojamā tualetes kabīnē, kas tika pacelta gaisā ar celtni un kratīta augšpēdus, tās "saturam" bagātīgi pārklājot iespundētās zvaigznes ķermeni. Kad pēc nedēļas ēterā tika laista otrā sērija un MTV piedzīvoja visu laiku lielāko svētdienas vakara auditoriju (2,4 miljoni skatītāju), nevaldāmie jokdari no dažādām ASV malām kļuva par ikonām veselai fanu armijai, kurus sajūsmināja viņu ekstrēmā bezgaumība un sāpju noturība.

Foto: Vida Press

Lai arī "Jackass" strauji kļuva par meinstrīma popkultūras fenomenu, ko dievināja ņumetāla un skeitbordinga fani un nicināja vecāko paaudžu pārstāvji, tas neradās gluži tukšā vietā. Jau kopš 20. gs. 80. un 90. gadu mājas video uzplaukuma skeitbordistu subkultūrā arvien populārāki kļuva paštaisīti neprofesionāli video, kas apvienoja rupjus jokus, neveiklus trikus un skeitbordingu. Arī lielākā daļa no "Jackass" dalībniekiem nāca no šīs vides un bija saistīti ar skeitborda žurnālu "Big Brother". "Jackass" idejisko kodolu veidoja jau pieminētā topošā Holivudas zvaigzne Džonijs Noksvils, režisori Džefs Tremeins un Spaiks Džonze, kuriem pievienojās kaskadieris Ehrens Makgehijs, jokdari Stīvs O, Deivs Englands, Kriss Pontiuss un skeitbordisti Bems Mardžera un Džeisons Akuna.

Foto: Vida Press

"Jackass" šarmēja ar savu vienkāršību un vieglumu – trakie video gegi patiešām atgādināja vienkāršu draugu ālēšanos, kuru vietā tikpat labi varēja būt jebkurš no skatītājiem – vai vismaz radīja tādu ilūziju. Tam atbilda arī šova "partizāņu" filmēšanas stils ar lētām, mazām (un bieži apslēptām) rokas videokamerām un praktiski bez jebkādām atļaujām un saskaņojumiem. Tas viss tikai pastiprināja notiekošā autentiskuma un klātbūtnes sajūtu – tikpat labi "Jackass" džeki kādu dienu varēja iebrukt arī tavā mīļākajā ēstuvē un sarīkot tur īstu grautiņu. Hanna Vudheda no "The Guardian" norāda, ka šovam piemita "pārsteidzoša pilnvērtība" un tajā tika attēlota vīriešu draudzība no laika periodam netipiska skatpunkta. Izjokošanas televīzijas šovi jau bija ierasta lieta – "Candid Camera" ASV televīzijas ēterā pirmoreiz tika raidīts jau 1948. gadā, tikmēr Apvienotajā Karalistē popularitātes vilni 80. un 90. gados piedzīvoja šovs "Beadle's About!", taču "Jackass" piedāvāja ko nepieredzētu – zvaigznes, kas galvenokārt pataisīja par muļķiem un cietējiem sevi, nevis nevainīgus garāmgājējus.

Tiesa, vienkāršība radīja arī briesmas, jo jaunieši, protams, drīz vien centās atkārtot savu elku izdarības un nofilmēt tās video. Neizpalika arī traģiski iznākumi. Galu galā, cieta arī pašas šova zvaigznes, jo lētā un ātrā pieeja filmēšanai, kā arī pašu dalībnieku pārgalvība bieži beidzās ar traumām vai teju letāli. Īpaši kārs uz sevis un citu fizisku traumēšanu bija Džonijs Noksvils. "Jackass" operators Šons Klaivers atminas: "Viņš vienmēr centās iemest tev pa olām ar ābolu vai apelsīnu, vai jebko citu, kas gadījās pa rokai. Arī čurāšana vienam virsū uz otru drīz kļuva par ierastu lietu." Galu galā, norūpējušies vecāki un tikumības sargi pamazām panāca savu. MTV pārcēla šovu uz arvien vēlāku raidlaiku un tad pilnībā pārtrauca tā veidošanu 2002. gadā pēc divām sezonām un 25 sērijām. Šajā laikā nesaskaņas ar kanālu bija radušās arī pašiem šova dalībniekiem par atalgojumu un arvien pieaugošo cenzūru. Tomēr panākumu atslēga izrādījās pilnmetrāžas filmas, kur cenzūrai vairs nebija jāpakļaujas, un kopš 2002. gada iznākušas jau četras, bet piekto plānots izlaist nākamgad. Kritiķu atsauksmes par "Jackass" izpausmēm kinematogrāfā lielākoties ir iznīcinošas, taču par skatītāju mīlestības un peļņas trūkumu to veidotāji nevar sūdzēties.

Lai arī televīzijā "Jackass" izdzīvoja tikai divus gadus, tā ietekme uz popkultūru bija graujoša. 2003. gadā Apvienotajā Karalistē parādījās lokālā "Jackass" versija ar nosaukumu "Dirty Sanchez", kuras radošā grupa savus amerikāņu priekštečus salīdzināja ar teletūbijiem. Pēcāk parādījās arī tādi šovi kā "Punk'd!" un "Impractical Jokers", kas tomēr vairāk paļāvās uz iestudējumu, nevis "Jackass" spontanitāti un improvizāciju. Nevis televīzija, bet gan internets kļuva par jaunās joku plēsēju paaudzes mājvietu, īpaši pēc YouTube izveides 2005. gadā. Šodien tādi populāri YouTube jokdari kā Romans Atvuds (15 miljoni abonentu) un PrankysPrank (10 miljoni abonentu) iegūst auditoriju, par kādu "Jackass" pat ziedu laikos varēja tikai sapņot. Taču arī paši joki ir kļuvuši daudz ļaunāki un ciniskāki. 2018. gadā par starptautisku sensāciju kļuva Logana Pola video, kurā viņš jokoja par miruša cilvēka ķermeni, ko bija uzgājis Japānā, Aokigaharas mežā (tā sauktajā "Pašnāvnieku mežā"). Tomēr Pols joprojām ir ārkārtīgi populārs YouTube satura veidotājs, kas liek secināt, ka arī sabiedrības tolerance ir augusi, ja reiz tā ir spējīga piedot šādus izgājienus. Šķiet, ka visspēcīgāk "Jackass" auru izdevies saglabāt tā līdzgaitniekam komiķim Sašam Baronam Koenam, kurš izspēlēja jokus ar reālām slavenībām un politiķiem, izmantojot dažādus "alter ego" kā Ali G un Bruno. Tikko iznākusi arī otrā Borata filma, kurā komiķis iejūtas Trampa laika Amerikas atmosfērā.

Ruta Dellere, mediju un komunikācijas profesore, atzīmē, ka "Jackass" bija parādība, kas precīzi trāpīja īstajā laikā un vietā. "Šis šovs mainīja priekšstatu par izjokošanas formātu ar uzdrīkstēšanos un dramatiskiem efektiem, apvienojot ar "džeku kultūru", kas kļuva populāra 90. gados." To atzīst arī viens regulārajiem šova viesiem Kriss Rābs: "Tieši tāpēc mums izdevās atrast saikni ar publiku. Visi darīja stulbības ar saviem draugiem – mums vienkārši bija kamera."