Par Ādama Makeja režisora un scenārista talantu šaubu nav – viņu droši varam uzskatīt par vienu no šī brīža nozīmīgākajiem satīras meistariem plašajā ASV kinoveidotāju plejādē. Makejs no televīzijas skečiem un ekscentriskām Vila Ferela komēdijām veiksmīgi "izaudzis" līdz pretrunu pilnās amerikāņu jaunāko laiku vēstures pārskatīšanas. Tomēr Makeja jaunākais darbs – platformas "Netflix" paspārnē tapusī apokaliptiskā komēdija "Neskaties augšup", kurā civilizācijas nākotni apdraud milzu komēta, – ir burtiski sašķēlusi skatītājus divās frontēs, izraisot pretrunīgu viedokļu vētru – kritiķi to lielākoties neieredz, zinātnieki slavē kā precīzu un laikmeta garam atbilstošu, bet "Netflix" ziņo par kārtējiem pārspētajiem skatīšanās rekordiem.

"Neskaties augšup", kurā Makejam izdevies sapulcināt īstu Holivudas zvaigžņu izlasi ar Leonardo Di Kaprio un Dženiferu Lourensu priekšgalā, ir visai savdabīgs kino, kurā režisors sev raksturīgajā manierē tiecas sajaukt kopā vairākus žanrus un stilus. Tā ir Makeja "firmas zīme" jau kopš iepriekšējām, skatītāju un kritiķu augsti vērtētajām filmām "Gadsimta likme" un "Vara", kurās Makejs ar "zobainas" satīras instrumentiem pievērsās attiecīgi 2008. gada finanšu krīzes cēloņiem un Džordža Buša administrācijas politiskajiem "nedarbiem". Par šīm filmām Makejs saņēma vairākas "Oskara" nominācijas, un "Gadsimta likme" nopelnīja viņam pirmo statueti par labāko scenāriju.