'Kino Augusts' izziņo jaunu kino klubu

No 5. marta "Kino Augusts" sāks darboties jauns kino klubs, kura filmu programmu katru mēnesi veidos kāds ar kino mākslu saistīts profesionālis. Martā filmu programmas kuratore būs kinokritiķe Dārta Ceriņa, portālu "Delfi" informē "Kino Augusts" pārstāvji.

"Kino klubs ir tikšanās vieta sinefiliem. Katrā mēneša programmā mēs iekļausim filmas, kuras izvēlētie eksperti atzinuši par svarīgām, revolucionārām, neparastām vai gluži vienkārši tik spēcīgām, ka palikušas atmiņā vēl ilgi pēc filmas noskatīšanās. Kino kluba primārais mērķis ir radīt platformu, kurā patiesiem kino mīļiem atklāt iespējams līdz šim neredzētus vispasaules kino meistardarbus, kā arī kopīgi reflektēt par kino zālē pieredzēto. Kino klubs ir privāts un nevar pretendēt uz publisku finansējumu, tāpēc vēl jo īpaši svarīga ir biedru pieteikšanās; šādi "Kino Augusts" manifestē ideju par nebeidzama festivāla klātbūtni, kā arī platformu alternatīvai kino pieredzei un neformālai izglītībai," stāsta kino kluba idejas autors Dāvis Kaņepe.

Ik mēnesi kino kluba ietvaros tiks izrādītas divpadsmit filmas; astoņas piesaistītā kuratora izvēlētas spēlfilmas un četras dokumentālās filmas programmas "Dokumentālās svētdienas" ietvaros. Martā kino kluba programmu sastādīja kinokritiķe Dārta Ceriņa, aprīlī – sešu "Lielo Kristapu" laureāts – kinooperators Gints Bērziņš. Par turpmākajiem kuratoriem informācija vēl sekos. Visas programmā iekļautās filmas tiks izrādītas ar subtitriem angļu valodā.

"Patiesību sakot, atlases un izvēles uzdevums ir visai nepatīkams un smags – te ne tik daudz eksistenciāla svara, cik gan fiziski mokošas introspekcijas. To uztveru kā dzīvībai svarīgo orgānu pārdalīšanu (aknu vai sirdi, varbūt kuņģi?), izvēli starp ģimenes locekļiem (spekulatīvais vaicājums: kurš vai kura dārgāka?) vai fotogrāfiju revīziju drēgnos ziemas draņķa vakaros. Visai sadistisks process.

Tiesa, šis saraksts nav pabeigts. Tādam tam nevajadzēt būt, tomēr to darbina centieni pavirzīties nost no labās gaumes maģistrāles, Eko vēriena sarakstu karuseļiem, zinošo inteliģentu sarunām un to spriedumiem uz koppapīra. Tos var dēvēt arī par sprediķiem, kuros mēs kā savus kino azimutus piesaucam vairākkārt baptizētos Antonioni, Bresonu, Tarkovski un Bergmanu.

Šur tur parādījusies pašcenzūra (ar to domājot Pazolīni un Kubriku – kā runāt par kino "bez viņiem", jo jārunā "caur un ar viņiem"), bet tomēr zemāk nav atlasītas acīmredzamas, pašsaprotamas izvēles no kino autoru filmogrāfijām. Drīzāk visnotaļ personiskas sarunas tumsā, kurās ne vienmēr gribētos palikt vienatnē," raksta Dārta Ceriņa.

Kino kluba programma martā:

5. martā, plkst. 19.00. - "Nicinājums" (Le mépris)

Režija: Žans Liks Godārs, Francija, 1963, 103 min;

8. martā, plkst. 18.00. - "Bez saules" (Sans Soleil)

Režija: Kriss Mārkers, Francija, 1983, 103 min;

10. martā, plkst. 19.00 - "Iznīcības enģelis" (El ángel exterminador)

Režija: Luiss Bunjuels, Meksika, 1962, 93 min;

12. martā, plkst. 19.00 - "Tuvplāns" (Nema-ye Nazdik)

Režija: Abbas Kiarostami, Irāna, 1990, 98 min;

15. martā, plkst. 18.00 - "Viltots sākas ar "V"" (F for Fake)

Režija: Orsons Velss, ASV, 1975, 88 min;

17. martā, plkst. 19.00 - "Days Of Being Wild"

Režija: Wong Kar-wai, Honkonga, 1990, 93 min;

19. martā, plkst. 19.00 - "Sieviete kāpās" (Suna no onna)

Režija: Hiroši Tešigahara, Japāna, 1964, 147 min;

22. martā, plkst. 18.00 - "Pelēkie dārzi" (Grey Gardens)

Režija: Alberts Meisls, Deivids Meisls, Elēna Hovda, Mafija Meiere, ASV, 1976, 94 min;

24. martā, plkst. 19.00 - "The Earrings of Madame De..." (Madame de...)

Režija: Makss Ofilss, Francija, 1953, 100 min;

26. martā, plkst. 19.00 - "Nulle uzvedībā" (Zéro de conduite) un "Good Morning" (Ohayô)

Režija: Žans Vigo, Francija, 1933, 44 min;

29. martā, plkst. 18.00 - "Nogalināšanas anatomija" (The Act of Killing)

Režija: Džošua Openhaimers, Dānija, Indonēzija, Norvēģija, Lielbritānija, 2012, 158 min.

Lai apmeklētu kino kluba seansus, nepieciešams kļūt par kluba biedru, mēneša biedra maksa ir 16 eiro. Par kino kluba biedru iespējams kļūt Kaņepes Kultūras centrā pirms filmas seansa. Abonements būs derīgs 30 dienas kopš aktivizēšanas brīža, un tā laikā varēs apmeklēt visas kino kluba filmas. Kino kluba biedra karšu skaits ir ierobežots.

"Kino Augusts" ir neliels art-house kinoteātris, kas atrodas Kaņepes Kultūras centrā, Skolas ielā 15.