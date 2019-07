Kuldīgā norisināsies septītais Dizaina filmu festivāls

Kuldīgā, 2. un 3. augustā, norisināsies Dizaina filmu festivāls, kas piedāvās noskatīties labāko jauno kino, kas veltīts dizaina, mākslas un apkārtējās vides tēmām. Papildus sešu filmu Latvijas pirmizrādēm varēs piedalīties dārzkopības darbnīcā ģimenēm un Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vasaras skolas publiskajās lekcijās, diskusijās un ekskursijā pa Kuldīgu, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Ja iepriekš Dizaina filmu festivāla tematika vērpās starp dizaina un mākslas nogriežņiem, tad šogad apskatītie kinostāsti ieguļas arī apkārtējās vides problemātikā – tās skaistums, izmantošana, pārmaiņas un aizsardzība, uzsverot, ka mākslas un dizaina objekti visos to dzīves posmos ir ciešā mijiedarbē ar vidi, kurā tie rodas, tiek īstenoti, izmantoti un utilizēti.

Piektdien, 2. augustā, Dizaina filmu festivālu pulksten 19.00 atklās filma "Izbāzeņi" ("Stuffed", 2019) par daudzpusīgo taksidermijas subkultūru, kurā darbojas aizrautīgi mākslinieki no visas pasaules un kuru aizraušanās ir skaistais dzīvniekos. Skulptori, kas vienlaicīgi ir arī zinātnieki un spēj saskatīt dzīvību, kur citi redz tikai nāvi. Pulksten 21.00 filma "Kusamas bezgalība" ("Kusama: Infinity", 2018) aicinās pievienoties mākslinieces Jajoi Kusamas ceļojumam no konservatīvās bērnības Japānā līdz īsam slavas uzplaiksnījumam ASV 1960. gados, kad cīnījās par preses uzmanību ar Endiju Vorholu. Visbeidzot Kusama kļūst par starptautiski vienu no atzītākajām mūsdienu avangarda mākslas pasaules ikonām. Taču beigās režisore tiecas uzdot jautājumus par sabiedrības skaudro attieksmi pret sievieti mākslinieci, ņemot vērā, ka pašlaik astoņdesmit gadu vecumā Kusama jau pēdējos trīsdesmit gadus dzīvo garīgās veselības aprūpes iestādē Japānā.

Vakara noslēgumā pulksten 23.30 brīvdabas kinoteātrī Kuldīgas pilsētas dārzā demonstrēs 2019. gada Kimas Longinoto filmu "Mafijas fotogrāfe" ("Shooting the Mafia"), kas iekļauta Sandensas un Berlīnes Starptautisko kinofestivālu oficiālajās programmās. Filma stāsta par vienu no spilgtākajām itāļu fotogrāfu personībām Letīciju Batalju, kas neatkarīgi no pastāvīgiem draudiem un šausmām caur objektīvu visas karjeras garumā dokumentējusi Sicīlijas mafijas dzīvi un noziegumus. Pēc seansa skatītāji aicināti pievienoties Rezidence Kafe Venta, kur mūziku spēlēs Dj Krystofers.

Sestdien, 3. augustā, pulksten 14.00 Dizaina filmu festivāla otrās dienas sākumā būs gaidītas ģimenes ar bērniem, lai iesaistītos radošās aktivitātēs, kas pievērsīs uzmanību videi mums apkārt, tās resursu izmantojumam, taupīšanai, kā arī dārzkopības mākslas nozīmei. Radošajā darbnīcā kā pieaugušajiem, tā arī bērniem varēs ielūkoties aizraujošajā stādu pasaulē. Dārzkopības darbnīcā ģimenēm katram dalībniekam būs iespēja ne tikai iestādīt augu pēc savas izvēles, bet arī apgūt dekupāžas tehniku, kurā izrotāt savu stāda podiņu. Turpat uz Kuldīgas Mākslinieku rezidences terases tiks pasniegtas no vietējiem labumiem pagatavotas publiskās pusdienas.

Pulksten 18.00 turpināsies filmu programma ar "Laipni lūgti Sodomā" ("Welcome to Sodom", 2018), kas izrādīta un nominēta Kopenhāgenas kinofestivāla CPH:DOX galvenajai balvai. Simtiem tūkstošu mobilo tālruņu, platekrāna televizoru, klēpjdatoru un līdzīgu tehnoloģisko ierīču salīdzinoši neilgā laika posmā kļūst nederīgas, tiek izmestas un nokļūst Ganā, Āfrikā, kur bērni un pieaugušie tās demontē toksiskos dūmos. Kas vieniem ir uzņēmējdarbība ar tīri nopulētiem ekrāniem, citiem ir toksiski indīga ikdienas rutīna. Filma par produktu dzīvi, nokļūstot atkritumu izgāztuvē.

Uzkavējoties pie ietekmes uz apkārtējo vidi, pulksten 20.00 demonstrēs iespaidīga mēroga filmu "Antropocēns: cilvēku laikmets" ("Anthropocene: The Human Epoch", 2018) par neaptveramo apmēru un tempu, kādā cilvēki pēdējo desmitgažu laikā iedarbojas uz apkārtējo vidi un jo īpaši dabas resursiem, kas zinātniekiem liek domāt par jauna laikmeta noteikšanu – antropocēns jeb cilvēku laikmets. Filmu veidotāji dodas ar godalgoto fotogrāfu Edvardu Burtinskī uz sešiem kontinentiem un 20 valstīm dokumentēt, kādu ietekmi cilvēki atstājuši uz Zemi. Izrādīta Toronto Starptautiskajā kinofestivālā un nominēta kā labākā Kanādas pilnmetrāžas filma.

Brīvdabas kinoteātrī pulksten 23,30 būs Dizaina filmu festivāla 2019 noslēguma filma "Staigājot pa ūdens virsmu" ("Walking on Water", 2018), kas ir necenzēts audiovizuāls reģistrs mākslinieka Kristo radošajam darba procesam un personīgajām attiecībām. Kristo un viņa sieva ir slaveni ar savām liela mēroga vides instalācijām. Pirmo reizi pēc sievas un ilggadējās sabiedrotās Žannas Klodas nāves Kristo uzņemas īstenot projektu "Peldošie moli", ko viņi abi bija iecerējuši pirms vairākiem gadiem. Instalāciju 2018. gadā apskatīja 1,2 miljoni apmeklētāju, kas tās īstenotājiem radīja vairākus negaidītus sarežģījumus. Vakara noslēgums mūzikas pavadījumā Rezidence Kafe Venta.

Programma:

Piektdien, 02.08.

17.00 – LLMC vasaras skolas ekskursija, diskusija: Ebreju vēstures mantojums Kuldīgā, Iļja Ļenskis (KMR)

19.00 – DFF2019 atklāšanas seanss: Izbāzeņi / Stuffed (2019) (KMR)

21.00 – "Kusamas bezgalība" / "Kusama: Infinity" (2018) (KMR)

23.30 – "Mafijas fotogrāfe" / "Shooting the Mafia" (2019) (GKC)

Vakara noslēgums – "Rezidence Kafe Venta"

Sestdien, 03.08.

10.00 – LLMC vasaras skolas lekcija: Seeing the unseen, researching the unspeakable, imagining and unimaginable, Adi Kuntsman (KMR)

13.30 – LLMC vasaras skolas darbnīca: Remembering and forgetting in the digital age, Adi Kuntsman (KMR)

14.00 – Dārzkopības darbnīca ģimenēm (KMR)

16.00 – Publiskās pusdienas (KMR)

18.00 – "Laipni lūgti Sodomā" / "Welcome to Sodom" (2018) (KMR)

20.00 – "Antropocēns – cilvēku laikmets" / "Anthropocene: The Human Epoch" (2018) (KMR)

23.30 – "Staigājot pa ūdens virsmu" / "Walking on Water" (2018) (GKC)

Vakara noslēgums – "Rezidence Kafe Venta"

Dizaina filmu festivāla programma tiks demonstrēta Kuldīgas Mākslinieku rezidences ierīkotajā kinozālē (ieejas maksa 2,5 eiro), bet brīvdabas seansi bez maksas norisināsies pilsētas dārza kinoteātrī Goldingen Knight Cinema. Filmas tiks izrādītas oriģinālvalodā ar subtitriem latviešu valodā.

Festivālu septīto gadu rīko "Kino Bize" sadarbībā ar Kuldīgas Mākslinieku rezidenci. Dizaina filmu festivāla 2019 vizuālo identitāti izstrādājusi animatore, dizainere Liāna Mihailova.

Plašāka informācija par programmu pieejama kinobize.lv, kā arī Dizaina filmu festivāla Kuldīgā un "Kino Bize" sociālajos tīklos.