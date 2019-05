Kursieša filmas 'Oļegs' pirmizrādi Kannās apmeklējuši ap 900 skatītāju

Latviešu režisora Jura Kursieša filma "Oļegs", kas starptautisko pirmizrādi piedzīvoja piektdien, 17. maijā, Kannu kinofestivālā, guvusi starptautisko atzinību, uz seansu pulcējot teju 900 skatītāju, "Delfi" informē filmu studijas "Tasse" pārstāvji.

Skaudrais, uz patiesiem notikumiem balstītais stāsts par kāda austrumeiropieša labākas dzīves meklējumiem Beļģijā radīja neviltotu interesi festivāla apmeklētājos, liekot stāvēt garās rindās pēc biļetēm, bet pēc seansa novērtējot to ar skaļām ovācijām, raksta "Tasse" pārstāve Aija Dakule.

"Filmā ir ļoti daudz iespēju identificēt sevi no dažādiem aspektiem – vai tu esi latvietis, vai krievvalodīgais, vai tu nāc no Briseles, vai esi polis. Tur ir ļoti daudz, kam var līdzi just. Un emocionālais stāsts ir ļoti spēcīgs un absolūti universāls. Fakts vien, ka filma ir nonākusi Kannās, kino industrijas aprindu skatījumā ir filmas kvalitātes zīmogs," stāsta filmas producente Alise Ģelze.

Kā informē Dakule, Latvijā tapusī filma un tajā attēlotais stāsts patiesi sajūsmināja kinofestivāla apmeklētājus, ko apliecināja daudzie jautājumi filmas noslēgumā, kad uz skatuves tika aicināts gan režisors, gan radošā komanda.

Jau ziņots, ka filma iekļauta programmā "Directors' Fortnight", kas ir neatkarīga Kannu kinofestivāla sadaļa, dibināta 1969. gadā. Tajā starptautiska žūrija ik gadu izvērtē filmas, īpaši izceļot un novērtējot izteiksmes brīvību un drosmīgas stāstu izvēles. Šogad labāko filmu kategorijā kopā ar pilnmetrāžas spēlfilmu "Oļegs" startēja arī pasaulē pazīstamā režisora Roberta Egersa filma "Bāka" (The Lighthouse), kur galvenās lomas atveido tādi aktieri kā Vilems Defo un Roberts Patinsons.

Filmas "Oļegs" pirmizrāde Latvijā notiks 4. oktobrī.