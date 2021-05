Latvijā uzņemts militārais trileris 'Warhunt' ar Holivudas zvaigznēm

Laikā, kad kino industrija visā pasaulē pandēmijas dēļ ir "uz pauzes", Latvijā notikusi iespaidīgas filmas uzņemšana, kuras tapšanā piedalījušās zvaigznes no Holivudas – Mikijs Rurks, Roberts Knepers, režisors Mauro Borelli, kā arī producenti un aktieri no Latvijas.

Kā informē filmas veidotāju pārstāvji Latvijā, filma tapusi ar pūļa finansējuma platformas "Crowdestor" palīdzību un tajā ieguldīti 1,7 miljoni eiro, kas piesaistīti no vairāk nekā 2000 investoriem visā Eiropā.

Filma "Warhunt" ir militārs trilleris par Otro pasaules karu, kurā līdzdarbojušies Holivudas un pašmāju kino nozares lietpratēji. Kinolentes ainas uzņemtas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kā arī Līgatnes mežos un alās, Bolderājā un citviet. Kopumā filmas "Warhunt" tapšanā "Crowdestor" investori ieguldīja aptuveni 1,7 miljonus eiro. Filmēšana ilgusi aptuveni pusgadu un tik pat ilgu laiku aizņēmusi filmas montāža un apstrāde.

"Warhunt" filmēšana Latvijā sākās 2020. gada sākumā. Jau ziņots, ka pērn, martā, sākoties pandēmijas ierobežojumiem, Rīgā filmas uzņemšanas laikā bija "iestrēdzis" aktieris Mikijs Rurks un citi jaunās kinolentes dalībnieki. Kā informē filmas Latvijas puses producentu pārstāve Zinta Ķirse, 2020. gada pavasarī filmēšanā bija pārtraukums, bet 2020. gada vasarā, kad ierobežojumi bija samazināti, uzņemšana tika pabeigta.

Kā "Delfi" apstiprina Ķirse, šobrīd filma ir pilnībā nofilmēta un pabeigta.

"Filma "Warhunt", kas ir pilnībā radīta Latvijā, ļāva mums sastrādāties ar liela kalibra zvaigznēm no ASV. Šī filma ļaus nest Latvijas kino industrijas vārdu pasaulē, parādot mūsu aktieru, producentu un citu filmā iesaistīto speciālistu sniegumu. Jāatzīst, ka pandēmija, lai arī aizkavēja filmas nonākšanu uz lielajiem ekrāniem par pāris mēnešiem, ļāvusi mums to noslīpēt kā dārgakmeni. Laikā, kad Latvijā bija stingrāki epidemioloģiskie ierobežojumi, filmēšanu uz laiku pārtraucām. Šis laiks bija ļoti noderīgs, lai atskatītos uz līdz tam uzfilmēto materiālu, pielāgotu to un arī izlemtu, kā saplānot turpmākās filmēšanas, lai sasniegtu labāko rezultātu. Lai arī šī nebija mūsu pirmā pieredze ar pasaulslaveniem aktieriem, tieši par šo projektu esam īpaši lepni," stāsta Latvijas producentu apvienības "Forma Pro Films" producents Maksims Pavlovs.

Filmā piedalījušies pasaulē zināmi aktieri kā Mikijs Rurks, kas atpazīstamību ieguvis tādās kinolentēs kā "Dzelzs vīrs 2", "Eņģeļa sirds" un "Cīkstonis". Viens no "Warhunt" aktieriem ir arī Roberts Knepers, kurš piedalījies tādās filmās kā "Kurjers 3", "Hitman" un seriālā "Izlaušanās".

Filmas režisors ir Mauro Borelli, kurš līdz šim kā filmu mākslinieks strādājis pie tādiem pasaules kases grāvējiem kā "Zvaigžņu kari VIII", kā arī divām no "Karību jūras pirāti" filmām.

Projektā līdzdarbojušies Latvijā pazīstami aktieri – Dainis Grūbe, Rihards Lepers, Jurijs Djakonovs un Ieva Segliņa. Filmas producenti ir Igors Proņins un Jūlija Zaiceva no Latvijas producentu apvienības "Forma Pro Films". Viens no projekta priekšnosacījumiem filmas tapšanā bija vietējo producentu piesaiste, tieši tādēļ pieņemts lēmums filmu uzņemt Latvijā ar iespēju piesaistīt latviešu aktierus un citus filmas tapšanā iesaistītos speciālistus.

Pagājušajā gadā daudzu filmu uzņemšana atlikta, jo epidemioloģisko drošības ierobežojumu dēļ filmēšanas procesi pasaulē bijuši apgrūtināti. Rezultātā kino tirgū izveidojies zināms jaunu filmu deficīts. Šobrīd jauni kino projekti ir īpaši pieprasīti gan straumēšanas platformās, gan kino kompānijās. Kā informē "Crowdestor" īpašnieks Jānis Timma, šobrīd notiek sarunas ar vairākiem potenciālajiem filmas pircējiem.