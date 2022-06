Lielbritānijā pēc musulmaņu protestiem pārtrauc rādīt filmu par Muhameda meitu

Vairākos kinoteātros Lielbritānijā no repertuāra izņemta filma "The Lady of Heaven", kas vēsta par pravieša Muhameda meitu. Tas noticis pēc musulmaņu protestiem Birmingemā aizvadītajā nedēļas nogalē.

Boltonā ticis atcelts seanss, jo vietējā kinoteātrī ieradušies vairāk nekā 100 protestētāju, uzskatot, ka "filmā tiek pausta sektantu ideoloģija un tā pazemo musulmaņu kopienu". Tā vairs netiek demonstrēta arī Šefīldā un Birmingemā. Visās šajās pilsētās ir liela musulmaņu kopiena.

Kā raksta "The Guardian", filma uz lielajiem ekrāniem Lielbritānijā nonāca piektdien, 3. jūnijā. Tā vēsta par Fatimas, pravieša Muhameda meitas dzīvi. Filmas veidotāji pirmo reizi uz lielā ekrāna likuši apjaust Muhameda seju, kas islāma kultūrā tiek uzskatīts par nepieņemamu. Filmā ir arī norādes uz pagātnes saistību ar šodienas "Islāma valsti".

Savukārt Lordu palāta paudusi kritisku viedokli par filmas atcelšanu, uzskatot šādu rīcību par "bīstamu mākslas un vārda brīvībai". Filmas producents Maliks Šlibaks (Malik Shlibak) atzinis protestētāju tiesības paust savu neapmierinātību, tomēr uzskata, ka filmas pilnīga aizliegšana nav saskaņā ar britu vērtībām. Viņš arī kritizējis kinoteātrus par to, ka tiem ir "jāaizstāv tiesības izrādīt filmas, kuras skatītāji vēlas redzēt".

"Šī filma ir māksliniecisks darbs, kas stāsta par vēsturi un reliģiju, kurās vienmēr ir daudz dažādu atziņu un interpretāciju. Tas ir normāli. Mēs to atzinīgi vērtējam un aicinām cilvēkus izteikties neatkarīgi no tā, kādi ir viņu viedokli," teica Šlibaks.

Britu mediji arī raksta, ka vairāk nekā 122 000 cilvēku jau ir parakstījuši petīciju, lai pārtrauktu filmas demonstrēšanu visos Lielbritānijas kinoteātros.