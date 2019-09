Lietuva 'Oskara' balvai izvirza Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa dokumentālo filmu 'Laika tilti'

Lietuva šogad ASV Kinoakadēmijas balvai "Oskars" izvirzījusi latviešu režisores Kristīnes Briedes un lietuviešu režisora Audrjus Stoņa dokumentālo filmu "Laika tilti", kas ir visu triju Baltijas valstu kopražojums, piektdien paziņojis Lietuvas kino centrs.

"Laika tilti" - viena no Latvijas simtgades filmām, ko no Latvijas producējusi studija "VFS Films", - ir stāsts par Baltijas poētisko dokumentālo kino, par to, kā pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados jaunie dokumentālisti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atrada veidu, kā padomju cenzūras apstākļos runāt par savu laikmetu, vienlaikus meklējot atbildes uz mūžīgajiem jautājumiem. Viņu valoda bija poētisks, simbolu un metaforu piesātināts kino.

Šī filma ir kā dialogs starp vairākām kino veidotāju paaudzēm, tilts no pagātnes uz tagadni, bet Audrjus Stonis to nosaucis par mīlestības vēstuli saviem skolotājiem, dokumentālistiem, no kuriem viņš tieši vai netieši mācījies kino valodu.

Filmas "Laika tilti" pasaules pirmizrāde notika pērn Karlovi Varu festivālā, bet šovasar tā saņēma Šanhajas festivāla "Grand Prix".

"Oskara" godalgai to izvirzījusi ASV Kinoakadēmijas apstiprināta Lietuvas nacionālā komisija. Par tiesībām kandidēt uz šo augsto apbalvojumu "Laika tilti" sacentās ar Marijas Kavtaradzes filmu "Vasaras izdzīvotāji", Raimunda Baņoņa darbu "Purpura migla", Toma Vengra lenti "Dzimtene" un Igna Jonīna filmu "Neredzamā".

Šis ir jau otrais gads pēc kārtas, kad Lietuva izvirza ASV Kinoakadēmijas balvai dokumentālo filmu. Pērn tai tika izvirzīta režisora Arūna Mateļa filma "Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule" ("Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta"), kas vēsta par riteņbraucējiem un arī tapusi sadarbībā ar Latvijas studiju "VFS Films".

Jau ziņots, ka Igaunija "Oskara" balvai nominācijā "Labākā dokumentālā filma" šogad nolēmusi izvirzīt režisores Ksenijas Ohapkinas darbu "Nemirstīgie", kas producēts kopīgi ar Latviju un šovasar jau saņēmis galveno balvu - Kristāla globusu - Karlovi Varu starptautiskā kinofestivāla dokumentālo filmu konkursā. Arī šo filmu no Latvijas producēja "VFS Films", kas agrāk bija pazīstama kā "Vides filmu studija".

Savukārt nominācijā "Labākā ārzemju filma" Igaunija nolēmusi izvirzīt režisora Tanela Tooma spēlfilmu "Patiesība un taisnība", kas uzņemta pēc igauņu literatūras klasiķa Antona Tammsāres romāna motīviem.