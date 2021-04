Londonā pasniegs Britu kinoakadēmijas balvas

Šā gada 10. un 11. aprīlī Londonā norisiņāsies Britu filmu un televīzijas akadēmijas balvas (BAFTA) pasniegšanas ceremonija, godinot gan labākos kinodarbus, kas tapuši gan Lielbritānijā, gan pasaulē. Ceremonija Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ notiks daļēji attālinātā formātā divus vakarus pēc kārtas.

Kopumā BAFTA balvas tiks pasniegtas 25 dažādās kategorijās, bet īpašā balva par mūža ieguldījumu kino tiks piešķirta Taivānas režisoram Angam Lī. Viņš iepriekš BAFTA godalgas dažādās kategorijās saņēmis par filmām "Tīģeris un drakons" (Crouching Tiger, Hidden Dragon), "Pī dzīve" (Life of Pi), "Prāts un jutīgums" (Sense and Sensibility un "Kuprainais kalns" (Brokeback Mountain).

Visvairāk nomināciju šogad saņēmušas filmas "Nomadland" un "Rocks" – katra uz balvu pretendē septiņās kategorijās.

Britu režisores Sāras Gevronas (Sarah Gavron) pusaudžu jeb tā saucamā "pieaugšanas filma" "Rocks" ir par kādu tumšādainu britu meiteni ar iesauku "Rocks". Viņu un viņas mazo brāli pamet māte, un abi bērni ir spiesti paši par sevi parūpēties, turklāt meitene ir nolēmusi visiem spēkiem slēpt notikušo, lai nenonāktu nepilngadīgo aprūpes iestādēs.

"Nomadland", kuras režisore ir Hloja Žao (Chloé Zhao), jau saņēmusi daudzas balvas, tai skaitā "Zelta globusu". Filma tapusi pēc 2017. gadā izdotās grāmatas "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century". Tās galvenā varone Ferna (lomā Frānsisa Makdormana) pēc darba zaudēšanas sapako mantību un sēžas pie sava busiņa stūres, lai kļūtu par mūsdienu nomadu un dzīvotu ārpus konvencionālās sabiedrības.

Kategorijā "Labākā filma" uz balvu pretendē arī "The Father", "The Mauritanian", "Promising Young Woman" un "The Trial Of The Chicago 7".

Šogad BAFTA ir mainīta balsošanas kārtība, kas ieviesta pēc 2020. gadā saņemtās kritikas par nevienlīdzību. Kā rezultātā šogad katrā kategorijā četri no sešiem nominantiem pārstāv kādu no etniskajām minoritātēm, bet kategorijā "Labākais režisors/režisore" no sešiem nominantiem četras ir sievietes, savukārt kategorijā "Labākā filma" uz balvu pretendē trīs sieviešu veidoti kino darbi.

BAFTA nominantu saraksts.

Labākā filma:



"The Father";

"The Mauritanian";

"Nomadland";

"Promising Young Woman";

"The Trial Of The Chicago 7".

Labākā britu filma:



"Calm With Horses";

"The Dig";

"The Father";

"His House";

"Limbo";

"The Mauritanian";

"Mogul Mowgli";

"Promising Young Woman";

"Rocks";

"Saint Maud".



Labākā filma svešvalodā:



"Another Round";

"Dear Comrades!";

"Les Misérables";

"Minari";

"Quo Vadis, Aida?".

Labākā dokumentālā filma:



"Collective";

"David Attenborough: A Life On Our Planet";

"The Dissident";

"My Octopus Teacher";

"The Social Dilemma".

Labākā animācijas filma:



"Onward";

"Soul";

"Wolfwalkers".

Labākais režisors:



Tomass Vitenbergs (Thomas Vinterberg) – "Another Round";

Šenona Mērfija (Shannon Murphy) – "Babyteeth";

Lī Aizaks Čangs (Lee Isaac Chung) – "Minari";

Hloja Žao (Chloé Zhao) – "Nomadland";

Jasmila Žbanić – "Quo Vadis, Aida?";

Sāra Gevrona (Sarah Gavron) – "Rocks".

Labākā aktrise:



Bukky Bakray – "Rocks";

Radha Blank – "The Forty-Year-Old Version";

Vanesa Kērbija (Vanessa Kirby) – "Pieces of a Woman";

Frānsisa Makdormana (Frances Mcdormand) – "Nomadland";

Vunami Mosaku (Wunmi Mosaku) – "His House";

Alfre Vudarda (Alfre Woodard) – "Clemency".

Labākais aktieris:

Rizs Ahmeds (Riz Ahmed) – "Sound of Metal";

Čedviks Bousmens (Chadwick Boseman) – "Ma Rainey's Black Bottom";

Adaršs Guravs (Adarsh Gourav) – "The White Tiger";

Entonijs Hopkinss (Anthony Hopkins) – "The Father";

Mads Mikelsens (Mads Mikkelsen) – "Another Round";

Tahars Rahims (Tahar Rahim) – "The Mauritanian".

Viss nominantu saraksts atrodams BAFTA mājaslapā.