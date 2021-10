Aizvadītajā nedēļas nogalē pasauli pāršalca šokējoša vēsts no "kino mekas" ASV: vesterna "Rust" filmēšanas laikā galvenās lomas atveidotājs – populārais aktieris Aleks Boldvins – nejauši nošāvis filmas operatori un ievainojis režisoru. Operatore Halīna Hatčinsa no ievainojumiem nomira slimnīcā, bet režisors Džoels Souza no tās jau izrakstīts. Šis nebūt nav pirmais gadījums kinovēsturē, kad uzņemšanas laukumā kāds iet bojā šaujamieroča lietošanas dēļ, un ASV kinoindustrijā uzvirmojuši asi protesti pret īstu šaujamieroču lietošanu filmu uzņemšanā. Neraugoties uz šausmīgo traģēdiju, statistika liecina, ka šaujamieroči nebūt nav bīstamākā lieta filmēšanas laukumā.

Šobrīd pieejamā informācija liecina, ka Boldvina rokās, visticamāk, nonācis ierocis, kas bija pielādēts ar īstu kaujas munīciju, un par to visdrīzāk atbildīgs ir filmas režisora asistents Deivs Hols, kurš nodeva ieroci aktiera rokās, apliecinot, ka tas ir "auksts", respektīvi, nav pielādēts. Tieši asistenta pienākums bija pārbaudīt ieroci pirms atdošanas aktierim. Zināms, ka incidents notika mēģinājuma laikā, kad Boldvins kameras priekšā izrāva ieroci no maksts un izšāva netālu esošās kameras virzienā, aiz kuras stāvēja operatore un režisors.

Izskanējusi informācija, ka pirms tam filmēšanas grupa filmas ieročus izmantojusi šaušanas vingrinājumos ar kaujas munīciju. Turklāt ieroči bijuši trīs, kas ļauj pieņemt, ka noticis paviršības radīts pārpratums, vai nu nepārbaudot ieroci, vai arī sajaucot ieročus pirms atdošanas aktiera rokās. Tikmēr filmēšanas grupas dalībnieks Seržs Svetnojs savos izteikumos sociālajā tīklā "Facebook" visā vaino filmas ieroču konsultantes Hannas Gutjeresas neprofesionālo rīcību, bet producenti pārmetumus noraida, apgalvojot, ka viss personāls bija pietiekami profesionāls. Jebkurā gadījumā vainīgā meklēšana ir policijas rokās, taču zināms, ka šobrīd neviens nav aizturēts un apsūdzības nav izvirzītas.

Brendona Lī traģiskā nāve un citi gadījumi Holivudā