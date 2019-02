No Lady Gaga līdz kovboju balādei. Piecas dziesmas, kas pretendē uz 'Oskaru'

22. janvārī Losandželosā tika izziņoti ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominanti, no kuriem visvairāk nomināciju tika britu karaļnama drāmai "Favorīte" (The Favourite) un melnbaltajam meksikāņu ģimenes stāstam "Roma" – abas uz "Oskara" balvu pretendē 10 kategorijās. Savukārt Bredlija Kūpera debija režijā – "Zvaigzne ir dzimusi" (A Star is Born) – uz prestižo statueti pretendē astoņās kategorijās, tostarp arī kā "Labākā oriģināldziesma".

Lady Gaga, kura ir dziesmas "Shallow" autore, arīdzan uzstāsies "Oskara" balvas ceremonijā kopā ar Bredliju Kūperu. Tāpat ir apstiprināts, ka ceremonijā uzstāsies grupa "Queen" – tās oriģinālsastāva ģitārists Braeins Mejs un ģitārists Rodžers Teilors kopā ar dziedātāju Ādamu Lambertu, ar kuru mūziķi koncertē kopā jau kopš 2011. gada. Iemesls tam ir filma "Bohēmista rapsodija" (Bohemian Rhapsody), kas uz "Oskara" balvu pretendē piecās kategorijās, tostarp arī kā "Labākā filma".

Tāpat ceremonijā uzstāsies kategorijā "Labākā oriģināldziesma" nominētie Džiliana Velša un Deivids Rolingss (filma "The Ballad of Buster Scruggs"), Dženifera Hadsone (filma "RGB"), kā arī "pārsteigums", proti, neatklāts mākslinieks, kurš izpildīs kompozīciju no filmas "Mērija Popinsa atgriežas" (Mary Poppins Returns). Vēl gan nav apstiprināts, vai arī Kendriks Lamārs un dziedātāja SZA izpildīs savu singlu no filmas "Melnā Pantera" (Black Panther).

91. "Oskara" balvas ceremonija, kurai šogad pirmo reizi 30 gadu laikā nebūs vadītāja, notiks 24. februārī.