No toksiska kovboja līdz Šekspīra traģēdijas varonim: labākie 'Oskaram' nominētie aktieri

Februāra sākumā tika izziņotas ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominācijas, aizsākot gaidīšanas svētkus, kas rezultēsies ar ceremoniju un kino pasaulē tik iekāroto zeltīto statuešu pasniegšanu. Līdz tam – aicinām iepazīties ar dažādās kategorijās nominētajiem darbiem un kino profesionāļiem. Šoreiz – uzmanības centrā pieci aktieri, kas nominēti par darbu galvenajā lomā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Oskara" balvai kategorijā "Labākais aktieris" nominēti pieci aktieri par ļoti atšķirīgām lomām – sākot no Benedikta Kamberbača toksiski maskulīnā kovboja Fila Džeinas Kempiones vesternā "The Power of the Dog" līdz Holivudas leģendas Denzela Vašingtona darbam Džoela Koena neparastajā Šekspīras traģēdijas ekranizācijā. Jāatzīmē, ka neviens no šogad nominētajiem aktieriem nav debitants "Oskaru" pasaulē – katrs no viņiem ir ticis vismaz nominēts, bet Havjers Bardems un Denzels Vašingtons jau var palepoties ar zeltītā vīriņa statuetēm.