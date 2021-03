Nosaukti 'Oskara' balvas pretendenti; Lolita Ritmanis paliek ārpus nominācijām

Pirmdien, 15. martā, nosauktas ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" šā gada "Oskara" nominanti. Diemžēl fināla pieciniekā kategorijā "Labākais skaņu celiņš" nav tikusi latviešu filmas "Dvēseļu putenis" mūzika un komponiste Lolita Ritmanis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atgādinām, ka Ritmanis un viņas radītā mūzika patriotiskajai kara drāmai "Dvēseļu putenis" bija iekļauta "Oskara" balvas nominantu īsajā sarakstā, kas ir līdz šim lielākais sasniegums Latvijas filmai.

Visvairāk nomināciju – 10 – saņēmusi platformas "Netflix" filma "Mank" par Holivudas scenāristu Hermani Mankevicu un to, kā tapa Orsona Velsa filmas "Pilsonis Keins" (1941) scenārijs. "Mank" uz balvu pretendē galvenajā kategorijā "Labākā filma", bet tās veidotājs Deivids Finčers ticis pie nominācijas kategorijā "Labākais režisors".

Par Mankevica jeb Manka lomu pie trešās "Oskara" nominācijas savā karjerā ticis aktieris Gerijs Oldmens, bet Amanda Seifrīda saņēmusi nomināciju kategorijā "Labakā aktrise otrā plāna lomā". Tāpat filma tikusi nominēta "Oskaram" virknē tehnisko kategoriju – par kostīmiem, grimu un frizūrām, mūziku un citām kvalitātēm.

Par labākās filmas godu sacentīsies arī "The Father," "Judas and the Black Messiah", "Minari," "Nomadland," "Promising Young Woman," "Sound of Metal" un "The Trial of the Chicago 7."

Savukārt kategorijā "Labākais režisors" un balvu pretendē: Tomass Vinterbergs ( "Another Round"); Lī Aizeks Čangs ("Minari"); Hloja Žao ("Nomadland") un Emeralda Fenela ("Promising Young Woman") un jau pieminētais Deivids Finčers ("Mank").

Jau ziņots, ka Covid-19 pandēmijas dēļ "Oskara" balvas ceremonija ir pārcelta uz pavasari un notiks 25. aprīlī.

Labākā filma:



"The Father" (Sony Pictures Classics);

"Judas and the Black Messiah" (Warner Bros.);

"Mank" (Netflix);

"Minari" (A24);

"Nomadland" (Searchlight Pictures);

"Promising Young Woman" (Focus Features);

"Sound of Metal" (Amazon Studios);

The Trial of the Chicago 7" (Netflix).



Labākais režisors:

Tomass Vinterbergs (Thomas Vinterberg, "Another Round");

Deivids Finčers (David Fincher, "Mank");

Lī Aizeks Čangs (Lee Isaac Chung, "Minari");

Hloja Žao (Chloé Zhao, "Nomadland");

Emeralda Fenela (Emerald Fennell, "Promising Young Woman").

Labākais aktieris:



Rizs Ahmeds (Riz Ahmed, "Sound of Metal");

Čedviks Bosemens (Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom");

Entonijs Hopkins (Anthony Hopkins, "The Father");

Gerijs Oldmens (Gary Oldman, "Mank");

Stīvens Jeuns (Steven Yeun, "Minari").

Labākā aktrise:



Viola Deivisa (Viola Davis, "Ma Rainey's Black Bottom");

Andra Deja (Andra Day, "The United States v. Billie Holiday");

Vanesa Kērbija (Vanessa Kirby; "Pieces of a Woman") ;

Frānsisa Makdormana (Frances McDormand, "Nomadland");

Kerija Maligana (Carey Mulligan, "Promising Young Woman").

Labākais aktieris otrā plāna lomā:

Saša Barons Koens (Sacha Baron Cohen , "The Trial of the Chicago 7");

Daniels Kaluja (Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah");

Leslijs Odoms Juniors (Leslie Odom Jr.,"One Night in Miami");

Pols Raci (Paul Raci, "Sound of Metal");

Lekīts Stenfīlds (Lakeith Stanfield, "Judas and the Black Messiah").

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Marija Bakalova (Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm");

Glena Klouza (Glenn Close, "Hillbilly Elegy");

Olīvija Kolmena (Olivia Colman, "The Father");

Amanda Seifrīda (Amanda Seyfried, "Mank");

Jona Ju-junga (Youn Yuh-jung, "Minari").

Labākā animācijas filma:

"Onward" (Pixar);

"Over the Moon" (Netflix);

"Shaun the Sheep Movie: Farmageddon" (Netflix);

"Soul" (Pixar);

"Wolfwalkers" (Apple TV Plus/GKIDS).

Labākā dokumentālā filma:

"Collective" (Magnolia Pictures and Participant);

"Crip Camp" (Netflix);

"The Mole Agent" (Gravitas Ventures);

"My Octopus Teacher" (Netflix);

"Time" (Amazon Studios).

Labākā ārvalstu filma:

"Another Round" (Dānija);

"Better Days" (Honkonga);

"Collective" (Rumānija);

"The Man Who Sold His Skin" (Tunisija);

"Quo Vadis, Aida?"(Bosnija un Hercogovina).

Labākais skaņu celiņš

"Da 5 Bloods", (Terence Blanchard);

"Mank", (Trent Reznor, Atticus Ross);

"Minari," (Emile Mosseri);

"News of the World," James Newton Howard;

"Soul," Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste.

Viss "Oskara" balvas pretendentu saraksts atrodams ASV kinoakadēmijas balvas "Oskars" mājaslapā.