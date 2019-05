No 14. līdz 25. maijam Francijā norisinās 72. Kannu starptautiskais festivāls, kas šogad zīmīgs arī Latvijai, jo 17. maijā festivāla sadaļā "Director's Fortnight" notiks Jura Kursieša spēlfilmas "Oļegs" pasaules pirmizrāde. Latvijas vēsturē līdztekus Lailas Pakalniņas "Kurpei" un Rolanda Kalniņa "Četriem baltiem krekliem" šī ir trešā pilnmetrāžas spēlfilma, kas iekļuvusi prestižā kinofestivāla programmā.

Drāmas "Oļegs" pamatā ir patiess stāsts par Latvijas nepilsoni, pēc profesijas miesnieku, kurš pēc attiecību izjukšanas devies labākas dzīves meklējumos – strādāt gaļas kombinātā Beļģijā. Tiesa, nepilsoņa statuss viņam neļauj strādāt legāli, tāpēc ir jāizmanto vidutāja pakalpojumi, kurš patur pusi peļņas. Pēc konflikta darba vietā Oļegs paliek svešā valstī bez ienākumiem, tādēļ viņš pieņem iepazītā poļa Andžeja piedāvājumu nākt viņa paspārnē. Sākumā viss arī šķietami rit gludi, taču pamazām atklājas Andžeja patiesā daba. Solījumi netiek pildīti, un soli pa solim Andžejs Oļegu salauž gan fiziski, gan psiholoģiski. Ir sasniegts zemākais dzīves punkts, taču Oļegam tomēr pietiek spēka atsperties un celties augšup.

"Oļegs pārstāv tos simtiem tūkstošu cilvēku, kuri šādi dzīvo. Tas nav tikai izmantotais latvietis Beļģijā vai igaunis Īrijā. Lai kāda būtu paša Oļega personība, neviens nav pelnījis nonākt zem tāda fiziskā un psiholoģiskā terora, kādu piedzīvo Oļegs. Katrs, kurš dzīvē piedzīvojis vardarbību no darba devēja, drauga, ģimenes locekļa vai mīlnieka, spēs identificēties ar Oļegu. Oļegu var raksturot kā nedrošu personību, tomēr spējīgu bezcerībā atrast risinājumu, pārvarēt sevi un rīkoties mērķtiecīgi. Šis stāsts ir līdz kaulam patiess un pavēsta vairāk par skaļiem manifestiem. Sākumā skatītājs vien saprot, ka ar galveno varoni ir noticis kaut kas nezināms un biedējošs. Šai sajūtai stāstā par Oļegu vēl klāt summējas apjausma, ka nāves elpa jau jūtama galvenā varoņa pakausī. Situācijas bezcerīgums kļūst smacējošs, tomēr tuneļa galā parādās gaisma," par savu veikumu stāsta režisors Juris Kursietis.

Galveno lomu filmā atveido Lietuvas jaunais aktieris Valentīns Novopoļskijs (Valentin Novopolskij). Otrā plāna lomas atveido tādi starptautisku atzinību ieguvuši poļu aktieri kā Dāvids Ogrodņiks (Dawid Ogrodnik), Anna Pročņiaka (Anna Prochniak) un Ādams Šiškovskis (Adam Szyszkowski). Dāvids Ogrodņiks ir atveidojis vienu no galvenajām lomām "Oskara" apbalvotajā filmā "Ida", savukārt Anna Pročņiaka ir viena no galveno lomu atveidotājām filmā "The Innocents", kas tikusi nominēta prestižajai Cēzara balvai Francijā. Filmā līdzās zvaigžņotajam sastāvam būs redzami arī Guna Zariņa, Edgars Samītis, Jurijs Djakonovs un citi Latvijā pazīstami aktieri.

Filma ir Latvijas filmu studijas "Tasse Film", Lietuvas un Beļģijas kopražojums, kas tapis ar Latvijas Nacionālā kino centra, Lietuvas Nacionālā kino centra, Beļģijas Nacionālā kino centra, "Umedia", "uFund" un "Tax Shelter" atbalstu, kā arī "Oļegs" ir pirmā filma, kas saņēmusi Francijas Nacionālā filmu centra atbalstu.

Filmas režisors ir Juris Kursietis, scenārija autori – Juris Kursietis, Līga Celma-Kursiete un Kaspars Odiņš, operators Bogumils Marcins Godfrejovs (Bogumil Marcin Godfrejow), māksliniece Laura Dišlere, komponists Jons Jarkuns (Jonas Jarkunas), montāžas režisors Matiass Veress (Matyas Veress), skaņu režisors Vītis Purons (Vytis Puronas), kostīmu māksliniece Inese Kalve, grima māksliniece Maija Gundare, producenti – Alise Ģelze , Aija Bērziņa, Lukas Trimonis, Izabella Truka (Isabelle Truc) un Gijoms de Seijs (Guillaume de Seille).

Jura Kursieša karjeras pirmsākumi meklējami Latvijas televīzijā, kurā kopš 20 gadu vecuma viņš strādāja kā ārzemju ziņu korespondents. Pēc sešiem gadiem televīzijā Juris Kursietis nolēma pievērsties kino, dodoties uz Lielbritāniju, lai iegūtu maģistra grādu filmu režijā "Northern Media School". Filmu skola tika absolvēta ar izcilību un viņa diplomdarbs saņēma atzinību gan Lielbritānijā, gan Latvijā. Jura Kursieša debijas pilnmetrāžas filma "Modris" pirmizrādi piedzīvoja 2014. gadā Starptautiskajā Toronto filmu festivālā, saņēma Sansebastiānas filmu festivālā īpašo žūrijas balvu un labākā režisora balvu – sudraba Prometeja balvu Starptautiskajā Tbilisi filmu festivālā. "Oļegs" ir viņa otrā pilnmetrāžas filma, un pērn tā tika prezentēta starptautiskajā Karlovi Vari filmu festivāla industrijas sadaļā "Topošās filmas" ("Works in Progress").

Latvijas pirmizrādi "Oļegs" piedzīvos 4. oktobrī.