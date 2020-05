Piektdien, 22. maijā, publicēts režisora Kristofera Nolana jaunākās filmas "Tenet" otrais treileris. Baltijas reģionā šī filma tiek īpaši gaidīta, jo daļa tās ainu filmētas Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.

Futūristiskā spiegu trillera pirmais treileris tika publicēts jau 2019. gada decembrī, bet iepriekš tika plānots, ka "Tenet" pirmizrāde būs 2020. gada 17. jūlijā. Neskatoties uz to, ka citu filmu pirmizrādes Covid-19 pandēmijas dēļ ir atceltas vai notiek tikai tiešsaistē, pēc režisora lūguma "Tenet" pirmizrādes datums pagaidām nav mainīts. Ar to saistās zināma māņticība un tradīcijas, jo šī būs jau piektā Nolana filma, kas pirmizrādi piedzīvo jūlija trešajā nedēļās nogalē.

Nolana jaunajā kinodarbā, līdzīgi kā viņa iepriekšējās filmās, tiek risināts laika, telpas un atmiņu rēbuss. Filmēšanas laikā filmas scenārijs ticis turēts lielā slepenībā, pat aktieriem ļaujot ar to iepazīties tikai īsi pirms stāšanās kameru priekšā, vienatnē un slēgtā telpā. Filmas notikumi būs saistīti ar tuvojošos Trešo pasaules karu, īpašs aģents, kuru atveido Džons Deivids Vašingtons, ceļos laikā, lai to novērstu. "Tenet" būs redzamas arī tādas zvaigznes kā Roberts Patinsons, Elizabete Debicki, Maikls Keins, Kenets Brana un citi.

Filma uzņemta kopumā septiņās valstīs, tai skaitā Igaunijā. Tiesa, Tallinas mikrorajonos filmētās ainas pēc scenārija norisinās Ukrainas galvaspilsētā Kijevā.

Nolans ar zvaigžņoto komandu Tallinā strādāja 2019. gada maijā. Filmēšana ilga aptuveni mēnesi, kopumā tika izvēlētas 13 filmēšanas vietas.

Kristofers Nolans ieverību guva ar psiholoģisko trilleri "Memento", kas uz ekrāniem nonāca 2000. gadā. Tāpat viņs veidojis trīs supervaroņa Betmena filmas – "Batman Begins" ("Betmens: Sākums", 2005), "The Dark Knight" (Tumšais bruņinieks, 2008), "The Dark Knight Rises" (Tumšais bruņinieks atgriežas, 2012) un citas. Nolana līdz šim jaunākā filma – kara drāma "Dunkirk" (Denkērka, 2017) bija nominēta ASV kinoakadēmijas balvai "Oskars" astoņās kategorijās, no kurām uzvarēja trijās – par labāko montāžu, labāko skaņu celiņu un labāko skaņas montāžu. "Tenet" ir Nolana 11. pilnmetrāžas spēlfilma.