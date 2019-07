Televīzijas kanāls HBO publicējis seriāla "Katrīna Lielā" ("Catherine the Great") treileri ar oskaroto britu aktrisi Helēnu Mirenu galvenajā lomā. Seriāla uzņemšanas ietvaros kinozvaigzne pērnā gada rudenī viesojās arī Latvijā un veselu mēnesi dzīvoja Mazmežotnes muižā.

Vēsturiskais miniseriāls-drāma vēsta par Krievijas imperatores Katrīnas Lielās pēdējiem valdīšanas gadiem, un līdztekus Mirenai tajā piedalās arī aktieri Džeisons Klārks, Džina Makī, Kevins Maknalijs un citas zvaigznes. Seriāla ainas tika uzņemtas Lietuvā, Krievijā un arī Latvijā, tostarp arī greznajā Rundāles pilī.

Četru sēriju televīzijas filmas režisors ir Filips Mārtins, kurš iepriekš uzņēmis seriālu "Kronis" par Elizabetes II dzīvi, savukārt scenārija autors ir Naidžels Viljamss, kurš strādājis pie seriāla "Elizabete I" ar Helēnu Mirenu galvenajā lomā.

Mirena karaļnama pārstāvjus spēlējusi vairākkārt, atveidojot Lielbritānijas karalieni Šarloti filmā "The Madness of King George", Elizabeti I jau iepriekšminētajā seriālā un Elizabeti II filmā "The Queen", par kuru saņēma "Oskara" balvu.

Paredzēts, ka seriāls "Katrīna Lielā" uz ekrāniem nonāks rudenī.