Ņujorka Rumbulā. Kirils Serebreņņikovs Rīgā nofilmējis savu jaunāko filmu

Krievu režisors Kirils Serebreņņikovs pabeidzis darbu pie savas jaunākās filmas. Tā vēstīs par pretrunīgu vērtēto krievu literātu un politiķi Eduardu Ļimonovu (1943-2020).

Filmas scenārija pamatā ir franču rakstnieka Emanuela Karēra (Emmanuel Carrère) biogrāfisks romāns, kas vēsta par rakstnieka un politiķa, Nacionālboļševiku partijas līdera Ļimonova dzīvi.

Tas, ka filmēšana notiek Rīgā, līdz šim tika turēts slepenībā, taču pirms pāris dienām pats Serebreņņikovs savā "Instagram" kontā publicējis foto no uzņemšanas laukuma, rakstot, ka bijis "smagi, karsti un sasodīti aizraujoši."

To, ka starptautiski godalgotais režisors filmē Rīgā, "Delfi" apstiprināja arī bijušais Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis, kura vadītajā teātrī Serebreņņikovs iestudējis vairākas izrādes.

Laikā, kad sākās karš Ukrainā, tapuši filmas kadri no notikumiem Krievijā. Kā iepriekš intervijā Jurijam Dudam stāstīja Serebreņņikovs, pēc 24. februāra, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, filmēšanas laukumu pameta ārvalstu aktieri. Tobrīd režisors pats vēl nevarēja doties prom no Krievijas, taču šī gada martā Serebreņņikovam tika atcelta sodāmība un viņš no valsts izbrauca. Šobrīd režisors par savu mājvietu sauc Berlīni.

Jāatgādina, ka režisoram šogad bija iespēja klātienē apmeklēt Kannu kinofestivālu, kur ar panākumiem tika izrādīta viņa filma "Čaikovska sieva". Filmai veltītājā preses konferencē viņš pauda nosodījumu Krievijas uzsāktajam karam Ukrainā, tomēr režisors izpelnījās arī neviennozīmīgas reakcijas, jo publiski aicināja atcelt Rietumu sankcijas Putinam pietuvinātajam Krievijas miljardierim Romānam Abramovičam.

Jaunās filmas uzņemšanas darbi Latvijā notika šī gada augustā un septembrī. Visi projekta dalībnieki ir parakstījuši vienošanos par informācijas neizpaušanu. Tomēr, ņemot vērā mērogu un lielo masu skatu dalībnieku skaitu, nepamanīt šo filmēšanu ir bijis neiespējami. Kā vēsta aculiecinieku paustā informācija, piemēram, bijušajā Rumbulas lidlaukā kino kompānija "Forma Pro Films" uzbūvējusi grandioza izmēra dekorācijas ar Ņujorkas ielām.

Filmā par Eduardu Ļimonovu galveno lomu spēlē britu aktieris Bens Višovs (Ben Whishaw), kurš pazīstams pēc lomām filmās "The Lobster" (2015), "Suffragette" (2015), "The Danish Girl" (2015), "Mary Poppins Returns" (2018), viņš arī Q vairākās Džeimsa Bonda sērijas filmās, kā arī Višova balsī runā slavenais britu lācītis Padingtons.

Serebreņņikovs apgalvo, ka Višovam izdevies burtiski pārvēsties par Ļimonovu.

Ļimonova līdzgaitnieci filmā spēlēs Viktorija Mirošņičenko. Tāpat vienā no lomām būs redzams amerikāņu aktieris Odins Bairons, kurš spēlē komponistu Čaikovski Serebreņņikova filmā "Čaikovska sieva".

Filmas scenārija pamatā ir grāmata – bestsellers "Ļimonovs". Emanuels Karēra šajā darbā apraksta visas nozīmīgākās Ļimonova dzīves epizodes – bērnību Harkivā, pieaugšanu disidentu aprindas Maskavā, pārcelšanos uz ASV, bohēmu Parīzē, dalību Balkānu karā, nacionālboļševiku partijas dibināšanu un nokļūšanu cietumā. Visgrūtākais bijis tēlā savienot Ļimonova personības divas daļas – rakstnieku un politisko aktīvistu. Scenāriju Serebreņņikovs rakstījis kopā ar "oskaroto" poļu režisoru Pāvelu Pavļikovski un britu scenāristu Benu Hopkinsu.

Plānots, ka filma par Eduardu Ļimonovu pirmizrādi piedzīvos 2023. gada pavasarī. Filmas pirmie kadri jau tika demonstrēti šī gada Kannu kinofestivālā.