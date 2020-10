Pandēmijas dēļ atkal pārcelta jaunākās Džeimsa Bonda filmas pirmizrāde

Džeimsa Bonda sērijas 25. filmas "No Time To Die" veidotāji piektdien paziņoja par pirmizrādes pārcelšanu no šā gada novembra uz 2021. gada aprīli, ziņo "The Hollywood Reporter".

Studijas "MGM", "Eon Productions" un "Universal" cerēja izrādīt filmu novembrī, taču saistībā ar neprognozējamiem kases ieņēmumiem, tostarp arī daudzu kinoteātru slēgšanu lielākajos potenciālajos noieta tirgos, tika pieņemts lēmums mainīt izrādīšanas laiku. Filmas producenti Barbara Brokoli un Maikls Vilsons savā paziņojumā norāda, ka apzinās fanu vilšanos, taču vēlas, lai filma būtu pieejama skatītājiem visā pasaulē, tāpēc tā tiks demonstrēta kinoteātros nākamajā gadā.

Šis paziņojums ir kārtējais trieciens kinoteātru īpašniekiem, kuriem steidzami nepieciešams kases ieņēmumu hits, lai veicinātu finansiālo atkopšanos. Šobrīd kļuvis skaidrs, ka Holivudas studijas neplāno liela budžeta filmu demonstrēšanu vismaz līdz Ziemassvētkiem, kad paredzēta supervaroņu filmas "Wonder Woman 1984" pirmizrāde.

Gada sākumā "No Time To Die" kļuva par pirmo Holivudas lielo kases grāvēju, ko ietekmēja "Covid-19" radītā krīze, kad tās pirmizrāde no šā gada 31. marta tika pārcelta uz novembri. "No Time To Die" būs pēdējā filma, kurā leģendāro aģentu 007 atveidos Daniels Kreigs. Filmā piedalās arī Rami Maleks, Naomi Harisa, Džefrijs Raits, Kristofers Valcs, Ralfs Fainss, Ana de Armas, Lašana Linča, kā arī franču aktrise Lea Sedū Bonda meitenes lomā. Filmas režisors ir Kerijs Fukunaga, bet tituldziesmu izpilda amerikāņu dziedātāja Billija Ailiša.