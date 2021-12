13. decembrī Holivudas Ārvalstu preses asociācija izziņoja “Zelta globusa” balvu nominācijas kino un televīzijā. Ar septiņām nominācijām kino kategorijā līderos izvirzījušās Keneta Brana autobiogrāfiskā drāma “Belfast” un Džeinas Kempiones revizionistu vesterns “The Power of the Dog”, bet televīzijas kategorijā – HBO seriāls “Succession”. Šogad nominācijas izziņoja reperis Snoop Dogg.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Branā un Kempiones filmas pretendē uz godalgām par labāko drāmu, režisora darbu, scenāriju, aktierdarbiem (tostarp par galveno lomu filmā “The Power of the Dog” nominēts arī Benedikts Kamberbačs) un mūzikas kategorijās. Pa četrām nominācijām saņēmušas arī Ādama Makeja apokalipses komēdija “Don't Look Up” ar Leonardo di Kaprio un Dženiferu Lourensu, Reinaldo Grīna sporta drāma “King Richard” ar Vilu Smitu, Pola Tomasa Andersona komēdija “Licorice Pizza” un Stīvena Spīlberga jaunā “West Side Story” versija.

Televīzijas kategorijā jau minētais HBO satīriskais melnās komēdijas seriāls “Succession” kopā saņēmis piecas nominācijas, bet pa četrām nominācijām izpelnījušies “AppleTV+” demonstrētie “The Morning Show” un “Ted Lasso”.

Pasaules mediji šī gada februārī ziņoja, ka daudzi industrijas pārstāvji, tostarp, "Netflix", "Amazon", filmu studijas, kanāli un slaveni aktieri bija nolēmuši boikotēt "Zelta globusu" ar pārmetumiem "Holivudas ārvalstu preses asociācijai" par daudzveidības trūkumu nomināciju un laureātu izvēlē un apšaubāmiem darījumiem. Rezultātā maija sākumā organizācija izplatīja paziņojumu par reformām, lai padarītu balvas procesu iekļaujošāku.

Neraugoties uz to, ka kanāls NBC, kas līdz šim bija “Zelta globusu” ceremonijas oficiālais translācijas nodrošinātājs, ir paziņojis par sadarbības izbeigšanu, organizētāji uzsver, ka ceremonija tik un tā norisināsies 2022. gada 9. janvārī.

Pilns nomināciju saraksts skatāms "Zelta globusa" mājaslapā.

Labakā filma - mūzikls vai komēdija:

"Cyrano";

"Don't Look Up";

"Licorice Pizza";

"Tick, Tick ... Boom!";

"West Side Story".

Labākā filma - drāma:

"Belfast";

"CODA";

"Dune";

"King Richard";

"The Power of the Dog".

Labākā filma svešvalodā:

"Compartment No. 6";

"Drive My Car";

"The Hand of God";

"A Hero";

"Parallel Mothers";

Labākais spēlfilmas scenārijs:

Pols Tomass Andersons "Licorice Pizza";

Kenets Brana"Belfast";

Džeina Kempione "The Power of the Dog";

Adam Makkijs "Don't Look Up";

Ārons Sorkins "Being the Ricardos".

Labākā oriģināldziesma:

"Be Alive" no filmas "King Richard";

"Dos Orugitas" no filmas "Encanto";

"Down to Joy" no filmas "Belfast";

"Here I Am (Singing My Way Home)" no filmas "Respect";

"No Time to Die" no filmas "No Time to Die".

Labākais aktieris otrā plāna lomā:



Bens Afleks "The Tender Bar";

Džeimijs Dornans "Belfast";

Kiarans Hainds "Belfast"

Trojs Kotsurs "CODA"

Kodi Smits-Makfijs "The Power of the Dog".

Labākā aktrise otrā plāna lomā:

Kaitriona Balfe "Belfast";

Ariana Debose "West Side Story";

Kirstena Dansta "The Power of the Dog";

Aunjana Elisa "King Richard";

Ruta Nega, "Passing.



Labākais aktieris - mūzikls vai komēdija:

Leonardo Dikaprio "Don't Look Up";

Pīters Dinkleidžs "Cyrano";

Endrju Gārfīlds "Tick, Tick ... Boom!";

Kūpers Hofmans "Licorice Pizza";

Entonijs Ramoss "In the Heights".

Labākā animācijas filma:

"Encanto";

"Flee";

"Luca";

"My Sunny Maad";

"Raya and the Last Dragon".

Labākais aktieris - drāma:

Maheršala Ali "Swan Song";

Havjers Bardems "Being the Ricardos";

Benedikts Kamberbačs "The Power of the Dog";

Vils Smits "King Richard";

Denzels Vašingtons "The Tragedy of Macbeth".



Labākā aktrise - drāma:

Džesika Česteina "The Eyes of Tammy Faye";

Olīvija Kolmena "The Lost Daughter";

Nikola Kidmena "Being the Ricardos";

Lady Gaga, "House of Gucci";

Kristena Stjuarte "Spencer".

Labākā aktrise - mūzikls vai komēdija:



Mariona Kotijāra "Annette";

Alana Haima "Licorice Pizza";

Dženifera Lorensa "Don't Look Up";

Emma Stouna "Cruella";

Reičela Zēglere "West Side Story".

Labākais režiors:

Kenets Brana "Belfast";

Džeina Kempione "The Power of the Dog";

Megija Gilenhola "The Lost Daughter";

Stīvens Spīlbergs "West Side Story";

Denī Vilnēvs "Dune"