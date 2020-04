Pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma 'Mēs gribējām izmainīt pasauli'

Nacionālā kino centra tradicionālajā 4. maija Latvijas filmu maratona programmā šogad pirmizradi piedzīvos režisores Aijas Bley dokumentāli muzikālā filma "Mēs gribējām izmainīt pasauli". Tajā leģendārās pankroka grupas "Inokentijs Mārpls" mūziķi Dambis un Skrips un mūzikas apskatnieks Uldis Rudaks nosvin apaļu jubileju un apcer, vai palikuši uzticīgi saviem jaunības dienu ideāliem.

Savu ceļu pie skatītājiem filma uzsāks virtuālajā kinozālē Latvijas filmu maratona laikā, kas šogad norisināsies tiešsaistē – portālā filmas.lv. Jau no 5. maija filmu varēs noskatīties producentu studijas "On the Road" vimeo straumēšanas platformā un no 7. maija – "Shortcut", kas pieejams arī "Helio" interaktīvās televīzijas skatītājiem.

Spītējot sabiedrības standartiem, leģendārās pankroka grupas "Inokentijs Mārpls" dalībnieki Dambis (Raimonds Lagimovs) un Skrips (Ivo Stankevičs), kā arī mūzikas apskatnieks Uldis Rudaks paliek uzticīgi saviem jaunības ideāliem. Grupa pat 30 gadus pēc dibināšanas joprojām aktīvi koncertē un fanus pulcē nu jau vairākās paaudzēs, savukārt Uldis uzsācis rīkot mūzikas festivālu "Kartupeļpalma". Tomēr aiz skatuves un festivāliem katram no filmas "Mēs gribējām izmainīt pasauli" varoņiem jāsaskaras ar reālās dzīves skarbo pusi.

"Mēs gribējām izmainīt pasauli" ir pilnmetrāžas dokumentālā filma par rokenrolu mūža garumā, par mūziku un jaunības ideāliem. Tā aizved muzikālā ekskursijā līdz pat 1985.gadam, kad tika dibināta grupa "Inokentijs Mārpls" - toreiz tās nosaukums bija "Aklā zarna" -, satricinot teju visu Padomju Savienību, un grupas provokatīvais stils saglabājies līdz mūsdienām. Grupas līderis un Latvijas "underground" mūzikas dzīves vadītājs Raimonds Lagimovs jeb Dambis, ģitāras virtuozs Ivo Stankevičs jeb Skrips un laikraksta "Diena" ilggadējais mūzikas apskatnieks, "Radio Naba" raidījuma par Latvijas roka un popa mūzikas albumiem un kopš 2018. gada - mūzikas festivāla "Kartupeļpalma" rīkotājs Uldis Rudaks ir draugi jau vairāk nekā 30 gadu, un viņu attiecībās milzīga nozīme ir mūzikai.

Filmas "Mēs gribējām izmainīt pasauli" režisore Aija Bley ir veidojusi gan dokumentālās, gan animācijas filmas, un kopš 2010. gada viņa pievērsusies arī fotogrāfijai. Filmas operators ir Dainis Juraga, producente - Marta Bite.