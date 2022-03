Pirmizrādi piedzīvos Elitas Kļaviņas dokumentālā filma 'Iļģuciema māsas'

Otrdien, 8. martā, pulksten 19.30 kinoteātrī "Splendid Palace" notiks aktrises un režisores Elitas Kļaviņas dokumentālās filmas "Iļģuciema māsas" pirmizrāde, noslēdzot festivālu "ArtDocFest / Riga".

Filmas darbība notiek Iļģuciema sieviešu cietumā, kur ieslodzītās sievietes, teātra studijā kopā ar profesionāliem aktieriem iestudējot Antona Čehova lugu "Trīs māsas", atklāj savus skaudros dzīvesstāstus un stāsta par cerībām un ilgām pēc cilvēcīgas attieksmes ārpus cietuma mūriem.

Kā norāda filmas veidotāji, Latvijā no visiem cietumos ieslodzītajiem astoņi procenti ir sievietes; viņas savu ieslodzījuma laiku pavada Iļģuciema cietumā. Daļa no visiem sieviešu izdarītajiem noziegumiem ir saistīti ar ģimenē piedzīvotu vardarbību. Latvijā ir viens no Eiropā augstākajiem procentuālajiem rādītājiem vardarbībā pret sievieti, bet likumi un normas, kas palīdzētu to risināt, tiek novilcināti vai izpildīti nepietiekami. Lai gan Eiropas Padomes konvenciju par to, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm un ģimenē (Stambulas konvenciju), Latvija parakstīja jau 2016. gadā, tā aizvien nav ratificēta. Politiķi – "konservatīvo vērtību" atbalstītāji uzskata, ka Stambulas konvencija nav vajadzīga.

Filmas režisore Elita Kļaviņa saka: "Vardarbība pastāv tur, kur tiek ignorēts, piesmiets, nesadzirdēts cilvēks, un ir iespējama tad, kad zūd atskārsme par mūsu saistību uz šis planētas kā cilvēciskām būtnēm. Šodien Putina fašisms tam ir nežēlīgs atgādinājums. Latvijā vardarbība ģimenē ir viena no izteiktākajām Eiropā. Par ko gan tas liecina? Kā tas iespējams, ka vairāk nekā trīsdesmit gadus kopš neatkarības atgūšanas neesam varējuši to izskaust? Ceru, ka pēc šī šausminošā kara (un mēs jau zinām, ka Ukraina uzvarēs, tik sirdi žņaudz cena dzīvību izteiksmē, ko ukraiņi šobrīd maksā) mēs būsim pieauguši atklāsmei par cilvēku savstarpējo saistību un drīz spēsim atrisināt arī tās valstisku iesaisti prasošās problēmas, kas līdz šim ir aizņēmušas gadu desmitus. Arī Stambulas konvencijas ratifikāciju, kas atlikta bailēs no viendzimuma laulībām. Vai tas nav šausminoši, ka mūsu sievietes var sist un izvarot, bet galvenais, – lai Latvijā nav geju pāru? Vai tam vispār ir saistība ar dzīvu cilvēku? Vai tās ir vecās totalitāras domāšanas sekas vai tomēr kāda jauna totalitārisma sākums? Tie ir mani jautājumi sabiedrībai, sev un institūcijām saistībā ar manu filmu "Iļģuciema māsas". Taču filmā gan nekādas politikas nav. JRT aktieri Kaspars Znotiņš, Ivars Krasts, Ģirts Krūmiņš, Andis Strods un arī Zigurds Neimanis kopā ar Iļģuciema cietuma sievietēm, notiesātām par smagiem noziegumiem, kuru cēloņi meklējami tieši vardarbībā ģimenēs, kopīgi izspēlē humānista Čehova lugu "Trīs māsas"."

Režisore Elita Kļaviņa skatītājiem jau pazīstama ar dokumentālo filmu "Zorjana Horobraja" (2019), kas bija viņas diplomdarbs, absolvējot Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skolu, un ieguva Nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" 2019 kā labākā studentu filma. Viņas jaunā filma Iļģuciema māsas ir iekļauta Starptautiskā dokumentālo filmu festivāla "ArtDocFest / Riga" Baltijas konkursa programmā, tā būs festivāla noslēguma filma. Filmas izrādīšana Latvijā plānota vasaras beigās/rudens sākumā populārākajās straumēšanas vietnēs; filmas Facebook kontā tiks publicēta informācija par kinoseansiem.

Filmu veidojuši režisore Elita Kļaviņa, galvenā operatore Baiba Kļava, montāžas režisore Sandra Alksne, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, komponists Kārlis Auzāns, producentes Antra Gaile, Līga Gaisa, Elita Kļaviņa.