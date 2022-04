Pirmizrādi piedzīvos Latvijas un Indijas kopražojuma filma 'Manni'

Kinoteātrī "Splendid Palace" 7. maijā Latvijas pirmizrādi piedzīvos režisores un producentes Daces Pūces filma "Manni" ("Manny"), kas tapusi kā Latvijas un Indijas kopražojums.

Filma tiek pieteikta kā psiholoģisks zinātniskās fantastikas trilleris, kas pilnībā filmēts Latvijā un var lepoties ar internacionālu aktieru sastāvu. Filma "Manni" ir saņēmusi vienpadsmit starptautiskas balvas ASV, Indijā un Lielbritānijā, bet savu pasaules pirmizrādi piedzīvojusi 2020. gada novembrī Itālijā "74th Festival Internazionale Del Cinema Di Salerno".

"Manni" ir stāsts par indieti, kura ieradusies Latvijā, lai rakstītu autobiogrāfisku romānu, bet nokļūst reālo, iztēles un mākslīgā intelekta attiecību gūstā. Galvenās lomas atveido Sonala Segala (Indija), Tonijs Hokinss (Lielbritānija), kā arī pašmāju aktieri – Dārta Daneviča, Jurijs Djakonovs un Marta Grase.

"Filma stāsta par mūsu atkarību no mākslīgā intelekta un cilvēciskām kaislībām. Tās aktualitāte ir pieaugusi tieši tagad, pēc-kovida pasaulē, jo mūsu atkarība no ierīcēm ir kļuvusi daudz lielāka. Es ceru, ka nevienam nenāksies piedzīvot to, ko piedzīvo filmas galvenā varone, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti tuvu šādai situācijai, un tā jau vairs nebūs fantastika, bet realitāte," saka režisore Dace Pūce.

Foto: Kadrs no video

Kino pasaulē salīdzinoši reti zinātniskās fantastikas trillerus režisē sievietes, taču Dace Pūce to ir paveikusi un pat saņēmusi Eiropas kinematogrāfijas balvu kā labākā režisore. Uz jautājumu, kā radās šis kopražojums, režisore stāsta: "Mēs ar Sonalu kopā mācījāmies Ņujorkas Filmu akadēmijā ("New York Film Academy"), un man ar viņu izveidojās ļoti labs kontakts".

Sonala piebilst: "Gadu gaitā mēs uzturējām kontaktus un stāstījām viena otrai savas radošās ieceres. Mēs meklējām iespēju uzsākt kopīgu projektu, un visbeidzot pēc astoņiem gadiem man bija scenārijs, kas, manuprāt, bija ideāla iespēja uzsākt sadarbību." Taču bija jāpārvar arī daži šķēršļi. "Viens no sākotnējiem filmas investoriem uzstāja, ka man jāaicina režisors-vīrietis. Viņa arguments bija, ka tas ir zinātniskās fantastikas trilleris, nevis uz sievietēm orientēta filma. Kāpēc gan izvēlēties sievieti režisori? Es atteicos pieņemt šo loģiku un nolēmu meklēt alternatīvus veidus, kā finansēt šo filmu," stāsta Sonala, kura ir ne tikai galvenās lomas atveidotāja un scenārija autore, bet arī "Manni" producente.

"Šī ir pirmā Indijas-Latvijas kopražojuma filma. Mūsu profesionālā komanda spēja nofilmēt visu pilnmetrāžas filmu 12 filmēšanas dienās, kas ir ļoti maz (salīdzinājumam pilnmetrāžas spēlfilmas uzņemšanai vidēji ir nepieciešamas 30 filmēšanas dienas)" stāsta filmas producente Kristele Pudane. "Tas bija iespējams tikai pateicoties ļoti skrupulozai plānošanai, ko lieliski paveica režisora pirmais asistents Ruslans Fradkins kopā ar izpildproducenti Renāti Baroni, un saliedētam visas komandas darbam uz filmēšanas laukuma. Īpaši jāatzīmē filmas galvenā māksliniece Katrīna Kalniņa, kurai šī bija debijas kino. Filmas tapšanai ir izmantots vienīgi privātais finansējums un mēs nebūtu varējuši filmu nofilmēt tādā kvalitātē, kādā tā ir bez mūsu atbalstītājiem," atzīst producente Kristele Pudane.

Foto: Kadrs no video

Filma pilnībā tika filmēta Latvijā, bet pēcapstrāde notika Covid-19 pandēmijas laikā, kad indieši un latvieši apvienoja spēkus, lai filmu pabeigtu tiešsaistē. "Manni" uzsāka ceļojumu pa visu pasauli, iegūdama balvas dažādās kategorijās un festivālos: labākais režisors (Eiropas kinematogrāfijas balvas), labākā zinātniskās fantastikas filma, labākais operatora darbs, labākais otrā plāna aktieris un labākais komponists (Maiami Starptautiskais zinātniskās fantastikas festivāls), labākā starptautiskā filma (Radžastānas starptautiskais filmu festivāls), labākais scenārijs (Lielbritānijas Āzijas filmu festivāls).

Filmas komponists Narešs Kamats (Indija) ir pasaulslavenās sūfiju grupas "Kailasa" dibinātājs un solists. Filmas operators ir Gatis Grīnbergs, māksliniece – Katrīna Kalniņa, montāžas režisors – Jurģis Ločmelis, kostīmu māksliniece Ilze Grickus, grima māksliniece Ivanda Šmite, gaismu mākslinieks Toms Ločmelis, izpildproducente Renāte Barone, filmēšanas vietu menedžere Anita Kalve. Filmu producējusi Dace Pūce ("Marana Productions"), Kristele Pudane un Sonala Segala.

"Manni" Latvijas kinoteātros būs skatāma no 7. maija.