Režisore Kolmane: 'Adatiņas pārskrien, cik ļoti esam pietuvojušies totalitārismam'

Februāra sākumā uz lielajiem ekrāniem nonāca režisores Ināras Kolmanes jaunākā filma "Mātes piens", kas tapusi pēc Noras Ikstenas tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Lai gan filmas scenārijs tapa pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā un galveniem filmēšanas darbi jau bija paveikti pirms 2022. gada 24. februāra, gan filmas autore Kolmane, gan filmā redzamā aktrise Elīna Vaska-Botere atdzīst – paralēles starp padomju gadiem filmā un šodien Krievijā notiekošo ir acīmredzamas. " Adatiņas pārskrien, cik ļoti esam pietuvojušies totalitārismam," tā "Delfi TV raidījumā "Kultūrklubs" saka Ināra Kolmane.

Savukārt Elīna Vaska-Botere, kura filmā "Mātes piens" atveido galveno varoni Astru jaunībā, stāsta, ka padomju laiku nav piedzīvojusi un par to zina tikai no grāmatām un ģimenes stāstītā. "Mana pieredze nekādā veidā nav salīdzināma ar tiem, kuri šo laiku ir izdzīvojuši. Taču mūsu paaudzei ir svarīgi saprast, kas no filmā redzamā padomju laika pārnesams uz mūsu laikiem. Un tādu paralēļu filma netrūkst," saka aktrise.