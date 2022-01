Riga IFF ar komēdiju 'Pasaulē sliktākais cilvēks' uzsāk īpašu seansu ciklu

Ceturtdien, 27. janvārī, pulksten 19 k/t "Kino Citadele" norisināsies pirmais Rīgas Starptautiskā kino festivāla "Riga IFF ielūdz" seanss, kur tiks izrādīta festivāla apmeklētāju un kino profesionāļu augsti novērtētā romantiskā komēdija "Pasaulē sliktākais cilvēks" (The Worst Person in the World).

Kā vēsta organizatori, norvēģu kinorežisora Joahima Trīra ("Oslo, 31. augusts", "Reprīze", "Telma") jaunākais darbs jau nodēvēts par "griezīgu mileniāļu nemiera pētījumu" ("Variety") un "tūlītēju klasiku" ("The Guardian"), ko apstiprina arī galvenās lomas atveidotājas Renātes Reinsves iegūtais labākās aktrises tituls pagājušā gada Kannu kinofestivālā. Pirms seansa gaidāms kino publicista un festivāla pārstāvja Žulijena Nuhuma Kulibali ievads.

Filmas galvenā varone, 30 gadus vecā Jūlija, visu savā dzīvē "dara pareizi" – viņa ir uzcītīga, cenšas sekot saviem sapņiem un būt patiesa pret sevi. Tiesa, tas, ko pati Jūlija saprot ar "autentisku dzīvi", varētu būt iemesls arī rīcībām, kas nudien piedien "pasaulē sliktākajam cilvēkam". Filmas veidotāji ir sakārtojuši viņas šķietami juceklīgo dzīvi noteiktā struktūrā: prologā, 12 nodaļās un epilogā. Jūlija uz ekrāna izdzīvo ne tikai brīvību, bet arī apjukumu, ko rada attālināšanās no sabiedrības stingri uztiepta dzīves modeļa, uzdodot skatītājam ķircinošu jautājumu – kā ir iespējams kādu nesāpināt tik individuālistiskā laikmetā?

Kannu kinofestivālā filma tika nominēta arī "Grand Prix". Norvēģu režisoram Joahimam Trīram šī ir trešā filma Kannās, no kurām Latvijas skatītājiem visatpazīstamākā varētu būt 2011. gada "Oslo, 31. augusts".

"Pasaulē sliktākais cilvēks" pagājušajā gadā kļuva par skatītāju iecienītāko Riga IFF filmu un šis seanss aizsāks tās turpmāko ceļu uz kino ekrāniem visā Latvijā.

Rīgas Starptautiskā kino festivāla īpašie "Riga IFF ielūdz" seansi ikgadējās kino svinības izvedīs ārpus festivāla formāta – izrādot jaunāko un augstvērtīgāko mākslas kino no visas pasaules īsi pirms to nonākšanas repertuāros, papildinot tos ar festivāla komandas gatavotiem ievadiem.