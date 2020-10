Īpaši Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) atklāšanas notikumam par godu veidota kino koncerta pavadījumā, 15. oktobrī, kinoteātrī "Splendid Palace" tiks izrādīta senākā Latvijas teritorijā tapusī spēlfilma "Kur patiesība?!" Oriģinālmūziku kopradījuši un koncertā spēlēs mūziķi Artūrs Liepiņš un Jēkabs Nīmanis. Riga IFF šogad norisināsies no 15. līdz 25. oktobrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informēja Riga IFF rīkotāji, uz koncerta un filmas seansa klātienes apmeklējumu tirdzniecībā pieejamas vien 100 biļetes, savukārt savos ekrānos tiešsaistē skatītāji visā pasaulē koncertu varēs vērot bez maksas.

15. oktobra vakarā Riga IFF tiks atklāts ar kino koncertu, kas aizvedīs skatītājus 107 gadus senā pagātnē, piešķirot tai laikus vienojošu skanējumu. Uz skatuves mūziķi Artūrs Liepiņš un Jēkabs Nīmanis spēlēs abu komponēto oriģinālmūziku, savukārt uz ekrāna tiks izrādīta nule restaurētā senākā saglabājusies Latvijas teritorijā uzņemtā spēlfilma – traģiskais mīlasstāsts "Kur patiesība?!"

Kā vēsta organizatori, Riga IFF šogad aicinās apzināt nezināmo – gan pārmaiņās, kas skar ikvienu pašlaik, gan atskatoties vēsturē. 1913. gadā Rīgā tika uzņemtas pirmās "kino drāmas", turklāt ne tikai ar vietējo, bet arī Berlīnes un Maskavas mākslinieku piedalīšanos, un "staru teātri" centās atbilst moderno laiku tehniskajām prasībām. Zālēs uzstādīja nesen izgudroto aparātu, kas novērsa bildes trīcēšanu, kā arī pasargāja no aizdegšanās, un dažviet jau pat "balto palagu" no stikla pērlītēm, lai panāktu attēla plastiskumu. No modes izgāja īsfilmas, kuru sinhronās skaņas nesējs bija gramofona plates. Mēmā kino balss tolaik bija atsevišķu mūziķu (tapieru) un veselu orķestru radītais dzīvais pavadījums, retāk – aktieru deklamācijas.

Festivāla atklāšanas seansa filmas mūzikas autori ir jau iepriekš sevi apliecinājuši kino. Artūrs Liepiņš ir izveidojis skaņu celiņu Eiropas kino vēsturē nozīmīgajai vācu mēmajai filmai "Svētdienas cilvēki" ("Menschen am Sonntag", 1930) pēc Lesarkas festivāla īpaša pasūtījuma, kā arī skaņu celiņus filmām "Paradīze '89" (2018), "Visi mani draugi miruši" (2019) un "Fabula" (Fable, 2019). Mūziķis ir Riga IFF audio mākslinieks un citviet pasaulē, īpaši frankofonajās valstīs, pazīstams ar savu muzikālā alter-ego projektu "Domenique Dumont". Radošā tandēma otra puse ir Jēkabs Nīmanis – kinofilmu skaņu celiņu autors jau no 2008. gada, saņēmis nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" par mūziku filmai "Māra" (2014) un kopš 2010. gada rada skanējumu bērnu iemīļotajām animācijas īsfilmu sērijām "Lupatiņi". Viņš komponē teātra izrādēm, piedalās Latvijas koncertdzīvē, nodarbojas ar skaņas instalāciju un audiovizuālo noformējumu veidošanu.

Rīgā un Ventspilī uzņemtā mēmā filma "Kur patiesība?!" nonāca pie skatītājiem 1913. gadā, pateicoties producentam, kinoteātru īpašniekam un kinofilmu un kinotehnikas izplatītājam Zigfrīdam Mintusam. Filmas scenārijs balstīts jurista, literāta un Pasaules ebreju kongresa idejas autora Ābrahama Šaikevica Šomera lugā "Uz jūras un Elisa salā" ("Afn yam un Ellis Island"), kas vairākkārt ekranizēta un iestudēta teātrī. Šis ir stāsts par ebreju bāreni, kura spiesta reģistrēties kā prostitūta, lai drīkstētu uzturēties pilsētā, kur mīt viņas mīļotais. Apsūdzība laupīšanā un nonākšana ieslodzījumā pamodina arī neizturami sāpīgas pagātnes atmiņas... 2020. gadā filmu restaurējusi studija "Locomotive Classics" pēc LKA Rīgas Kino muzeja iniciatīvas, ar VKKF finansiālo atbalstu.

Kino koncertu tiešsaistē varēs noskatīties bez maksas visā pasaulē, kā arī iegādāties biļetes, lai kļūtu par mūzikas pirmatskaņojuma un filmas "Kur patiesība?!" restaurētās versijas pirmizrādes lieciniekiem klātienē – kinoteātrī "Splendid Palace", kuru atklāja 10 gadus pēc šīs filmas tapšanas.