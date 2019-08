Riga IFF īsfilmu programmas atklāšanā – sešas spilgtas pirmizrādes

Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) īsfilmu programmu Short Riga 22. oktobrī svinīgā gaisotnē atklās ar sešām Latvijā radītu īsfilmu nacionālajām pirmizrādēm – atzinību ieguvušu autoru Lizetes Upītes, Žanetes Skarules un Nila Skapāna, kā arī trīs studentu darbiem. Īpašajā seansā skatītāji varēs sastapt un iztaujāt arī filmu veidotājus, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

"Šajā vakarā pirmo reizi uz lielā ekrāna nokļūs seši dažādu žanru, temperamentu un vēstījumu darbi, tomēr tos visus vieno personības caurstrāvojums," uzsver Short Riga kuratore Anna Zača. Starp tiem Lizetes Upītes jaunākais darbs. Režisore ir vienīgā latviete, kas studējusi prestižajā La Poudrière animācijas skolā Francijā, viņa ieguvusi gan vairākas nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps", gan "Grand Prix" nozīmīgajā Fredrikstādes animācijas festivālā Norvēģijā. Atklāšanas seansā tiks pirmizrādīta Lizetes veidotā Latvijas un Francijas kopražojuma īsfilma "Rīgas ceriņi" – pretēji romantiskajam nosaukumam stāsta par smakas ietekmi uz cilvēku un mūsu pretreakciju. Filma, ko jaunā režisore pati nodēvējusi par traģikomisku, balstīta uz Rīgā tapušām intervijām.

Pirmizrādi piedzīvos arī Motionpoems projektā tapusī Žanetes Skarules dzejas filma "Fabula" ar šarmanto aktrisi Emmu Bobrovu Lurī galvenajā lomā. "Šī filma, izmantojot arhitektūras maketus un miniatūras mēbeles, ko iespējams novietot cilvēkam uz acu plakstiņa, ir spēle ar mērogu. Tā skatītājam it kā atgādinot to, cik viss ir relatīvs – kaut kas šķiet liels vai mazs tikai attiecībā pret to, kas atrodas blakus," par filmu saka Žanete Skarule.

Foto: Kadrs no filmas 'Fabula'

Vēl nebijušas radošās sadarbības rezultāts būs redzams Vides filmu studijas producētajā leļļu animācijas īsfilmā "Visi mani draugi miruši", kas piedāvā iejusties pavisam netālā nākotnē, kad mūsdienu sociālo tīklu paaudze jau būs sirmgalvji. Idejas autore ir debitante Anna Zača, bet otrs režisors un filmas animators ir Latvijas animācijas smagsvars Nils Skapāns. "Filma ir veltījums visiem, kas nepagurst meklēt īstu dzīvu kontaktu, nevis izvēlas vieglāko digitālo ceļu draudzības uzturēšanai," atzīst Anna Zača.

Šajā seansā tiks pirmizrādīti arī trīs studentu darbi. Skatītāji varēs iztēloties, kāda būtu supervarones dzīve Latvijā – īsfilmā "Austrumeiropas zirnekļsieviete". Tās režisore ir LKA Nacionālās filmu skolas absolvente Tīna Zariņa, bet galvenās lomas (zirnekļsievietes) – atveidotāja Ieva Puķe. Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente Linda Stūre savā animācijas īsfilmā "Nakts maiņa" tumšo kinozāli piepildīs ar krāšņiem un dinamiskiem krāsu sprādzieniem, bet viņas kursa biedrene Kerija Arne seansam pieliks punktu ar asprātīgo animācijas īsdarbu "Dramatiskas beigas".

Foto: Kadrs no filmas 'Visi mani draugi miruši'

"Short Riga" ir Rīgas Starptautiskā kino festivāla īsfilmu sadaļa, kurā katru gadu tiek izrādītas gandrīz 100 īsfilmu no visas pasaules. Šo sadaļu veido Starptautiskais īsfilmu konkurss, kas tapis, izvērtējot ne mazāk kā 2000 darbu no visas pasaules, kā arī Latvijas īsfilmu izlase un "Festival Darlings" – jeb šī gada četru populārāko pasaules īsfilmu seanss. Šis gads "Short Riga" sadaļai ir īpašs, jo ar tās konkursu Riga IFF ieguvis ekskluzīvo Eiropas Kinoakadēmijas balvai kvalificējošu statusu – līdzās tādiem nozīmīgiem kino festivāliem kā Berlināle, Venēcijas kinofestivāls un Karlovi Varu starptautiskais kinofestivāls.

Biļetes uz "Short Riga" atklāšanu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un tickets.rigaiff.lv. Ierobežotā daudzumā vēl pieejamas biļetes arī uz Riga IFF atklāšanas pasākumu, kurā nacionālo pirmizrādi piedzīvos jaunā animācijas talanta Ginta Zilbaloža filma "Projām", kā arī uz "Berlinale 2019", "In Techno Veritas" un citu programmu atklāšanas filmām.

Rīgas Starptautiskais kino festivāls norisināsies no 17. līdz 27. oktobrim kinoteātros "Splendid Palace", "KSuns", "Kino Bize", kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā.