Rīgas starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) rīkotāji izziņojuši šā gada programmas pirmās filmas, kā arī uzsākuši "early bird" biļešu tirdzniecību.

Kā portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji, Riga IFF šogad norisināsies no 17. līdz 27. oktobrim.

Riga IFF programma aizvien top, taču jau šobrīd zināms, ka vairāk nekā 100 seansos tiks izrādītas spēlfilmas, dokumentālās filmas un īsfilmas no visas pasaules.

Spilgtu jauno kino atradumu izlasē "Festival Selection" skatītāji varēs iepazīties ar darbiem, kas visspēcīgāk savilņojuši nozīmīgākos starptautiskos kinofestivālus. Šobrīd zināms, ka programmā iekļauta britu sociālo drāmu vecmeistara Kena Louča "Piedodiet, jūs nesastapām" (Sorry, We Missed You, 2019), kas bija nominēta Kannu kinofestivāla galvenajai balvai "Zelta palmas zars", franču režisora un scenārista Olivjē Asajasa pašironiskā "Dubultā dzīve" (Doubles vies, 2018), kas pretendēja uz Venēcijas kinofestivāla "Zelta lauvu", bet kā, iespējams, negaidītāko pārsteigumu festivāla rīkotāji sola Izraēlas režisora Nadava Lapida daļēji autobiogrāfisko traģikomēdiju par spēju un nespēju atsvabināties no savas nacionālās identitātes – "Sinonīmi" (Synonymes, 2019), kas Berlīnes kinofestivālā ieguva ne vien "Zelta lāci", bet arī Starptautiskās kinokritiķu federācijas (FIPRESCI) balvu.

Retrospektīvas un izpētēs fokusā šoruden būs kino un tehnoloģijas, tādēļ apakšprogrammā "In Techno Veritas" uz lielajiem ekrāniem virmos futūristiskas vīzijas dažādu kino klasiķu redzējumā. Programmā būs iekļautas, piemēram, Roberta Vaiza aukstā kara laikā uzņemtā filma par citplanētiešu vēstījumu cilvēcei – "Diena, kad apstājās Zeme" (The Day the Earth Stood Still, 1951), Stenlija Kubrika ikoniskais darbs "2001: Kosmosa odiseja" (2001: A Space Odyssey, 1968), formu un valodu novatora Deivida Pola Kronenberga tehno-sirreālā provokācija ar vardarbību un smadzeņu skalošanu – "Videodroms" (Videodrome, 1983) un Terija Giljama politiskās satīras caurvītā orveliskā antiutopija "Brazīlija" (Brazil, 1985).

Līdz ar programmas izziņošanu festivāla rīkotāji uzsāk arī "early bird" biļešu tirdzniecību. Sīkāka informācija par biļetēm - tickets.rigaiff.lv

Rīgas Starptautiskais kino festivāls notiek jau sesto gadu, pērn pulcējot vairāk nekā 22000 skatītāju. Šogad tas norisināsies no 17. līdz 27. oktobrim kinoteātros "Splendid Palace", "KSuns", "Kino Bize", kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes Kultūras centrā. Festivāla ietvaros notiks vairāk nekā 100 filmu seansi 11 apakšprogrammās, ko papildinās lekcijas, diskusijas un citi pasākumi, kas Rīgā pulcēs vairākus simtus viesu no starptautiskās kino profesionāļu vides.