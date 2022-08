Rīgā norisināsies Ukrainas filmu labdarības maratons

No 24. līdz 26. augustam kinoteātrī "Kino Citadele" norisināsies starptautiskais Ukrainas filmu maratons "CinemAid", kura ietvaros varēs noskatīties spilgtākās pēdējo gadu ukraiņu filmas, portālu "Delfi" informēja kinoteātra pārstāve. "CinemAid" Ukrainas filmu maratons ir iniciatīva, kuras ietvaros daudzās pasaules pilsētās notiek Ukrainas filmu seansi. Visi ieņēmumi tiek novirzīti Krievijas agresijā cietušajiem Ukrainas kino industrijas darbiniekiem un viņu ģimenēm.

"Krievijas iniciētais nežēlīgais karš, kuru tā ciniski un zemiski ir uzsākusi pret Ukrainu, ir atņēmis mums dārgāko, kas mums ir. Kara laikā mums ir jāatsakās no lietām, kas dāvāja mums prieku un laimi, ieskaitot filmu skatīšanos ar saviem tuvākajiem - kad apkārt krīt bumbas, ir grūti gūt kolektīvu prieku no laba kino. Bet ārzemju skatītājiem gan ir iespēja tās redzēt un tādejādi pievienoties mums kopīgai cīņai ar agresoru. Uzvara būs mūsu, un mēs to sasniegsim kopā!" savas emocijas neslēpj Marina Kuderčuka, Ukrainas Nacionālā kino centra vadītāja.

Maratona seansi jau notikuši Lietuvā, Polijā, Beļģijā, Īrijā, Bulgārijā, Turcijā, ASV, kā arī Jordānijā, Kenijā un citur pasaulē. Latvijas skatītājiem būs iespēja noskatīties četras brīnišķīgas ukraiņu filmas: "Šķedriks" ("Carol of the Bells"), "Priekšnojautas" ("Передчуття"), "Kauja pie Knutijas" ("Knuty 1918") un "Neuzvaramā cilts" ("Zakhar Berkut"). Plašāka informācija un pilna programma pieejama šeit.