Rīgas kinoteātri atsāk uzņemt apmeklētājus iekštelpās

Samazinoties saslimstībai ar Covid-19, atbilstoši valdības noteiktajiem ierobežojumu atvieglojumiem šonedēļ apmeklētājus atsākuši uzņemt Rīgas kinoteātri.

Kā "Delfi" informēja "Forum Cinemas" pārstāve Alīna Kārkliņa, ievērojot spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus Nr. 360, ieeja kinoteātrī atvērta skatītājiem ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina kādu no šiem punktiem: pilna vakcinācijas kursa pabeigšana, pārslimošana ar Covid-19 pēdējā pusgada laikā vai negatīvs Covid-19 tests.

Tāpat kino pieejams arī bērniem līdz 12 gadu vecumam (pieaugušā pavadībā) - bērniem Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams.

"Forum Cinemas" šobrīd iespējams noskatīties "Oskara" balvu un daudzas citas godalgas ieguvušo Hlojas Žao filmu "Nomadland" ("Klejotāju zeme"), kā arī detektīvkomēdiju "Cruella" ("Kruella") ar Emmu Stounu titullomā, animācijas filmu "The Croods: A New Age" un asa sižeta piedzīvojumu filmu "Wonder Woman 1984" ("Brīnumsieviete 1984") un citas filmas. Kā informē Kārkliņa, no 1. jūlija repertuārā būs iekļauta viena no šīs vasaras gaidītākajām filmām – "Fast & Furious 9" ("Ātras un bez žēlastības 9")

"Forum Cinemas" pārstāve aicina apmeklētājus ierasties kinoteātrī savlaicīgi – vismaz 20 minūtes pirms seansa sākuma.Ierodoties kinoteātrī, apmeklētājiem jāveic apmeklējuma reģistrācija – to iespējams veikt kasēs kinoteātra pirmajā stāvā.

Reģistrējot savu apmeklējumu kasēs kinoteātra pirmajā stāvā, katram apmeklētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, derīgs Covid-19 sertifikāts un derīga kino biļete. Saskaņā ar publisko pasākumu norises noteikumiem kinoteātra pārstāvji lūgs norādīt arī kontakttālruņa numuru.

Kinoteātra apmeklētājiem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam) un jāievēro divu metru distance.

Foto: LETA

Kinoteātris "Splendid Palace" līdzās brīvdabas filmu seansiem, kas jau kopš 11. jūnija tiek piedāvāti kino terasē, apmeklētājus telpās atsāks uzņemt no 2. jūlija. "Splendid Palace" Mazajā zālē varēs noskatīties krievu režisora Andreja Končalovska bagātīgu balvu klāstu saņēmušo filmu "Dear Comrades" ("Dārgie biedri") ar aktrisi Jūliju Visocku galvenajā lomā.

No 2. jūlija "Splenidid Palace" varēs noskatīties arī "Oskaroto" filmu "Nomadland" ("Klejotāju zeme").

Kino apmeklētājam jābūt derīgam Covid-19 vakcināciju vai izslimošanu apliecinoša sertifikātam.

No 1. jūlija apmeklētājus savās zālēs atsāks uzņemt arī kinoteātris "Cinamon", kas atrodas tirdzniecības centrā "Alfa". Par to ziņots kinoteātra mājaslapā. Tiesa, pagaidām nav publicēts gaidāmais repertuārs.

Tāpat 1. jūlijā durvis vērs arī "Apollo Kino" tirdzniecības centrā "Akropole", kur būs skatāma gan filma "Fast & Furious 9" ("Ātras un bez žēlastības 9"), gan trilleris "Horizont Line" ("Horizonta līnija"), gan jau pieminētā "Nomadland" ("Klejotāju zeme"), vairākas filmas mazajiem skatītājiem un citas kinolentes.

Abos kinoteātros ieeja ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kas apliecina kādu no šiem punktiem: vakcinējies pret Covid-19; pēdējā pusgada laikā pārslimojis Covid-19, negatīvs Covid-19 tests. Bērniem līdz 12 gadu vecumam Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams.

Covid-19 sertifikātu var sagatavot www.covid19sertifikats.lv, līdzi ņemot izdrukātu pdf apliecinājumu vai telefonā saglabātu QR kodu.

Plašākā informācija par seansiem – kinoteātru mājaslapās.