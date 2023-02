Vācijas galvaspilsētā ceturtdien, 16. februārī, sākas 73. starptautiskais Berlīnes kinofestivāls, kas pēc pēdējos divos gados pandēmijas izdarītajām korekcijām un ierobežojumiem beidzot notiks ierastajā formātā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 16. līdz 26. februārim festivāla ietvaros tiks izrādītas gandrīz 400 filmas, un festivāla atklāšanā ceturtdienas vakarā ar video zvana palīdzību runu teiks Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Sagaidāms, ka festivālā liela uzmanība tiks pievērsta Ukrainai, kas jau gadu asiņainā karā cīnās pret uzbrūkošo Krievijas armiju, un Irānai, kuras tauta turpina protestus pret teokrātisko režīmu, neskatoties uz demonstrāciju nesaudzīgo apspiešanu.

Šogad festivāla starptautisko žūriju vadīs amerikāņu aktrise Kristena Stjuarta, kura 32 gadu vecumā kļuvusi par jaunāko festivāla prezidenti Berlināles vēsturē.

Festivāls tiks atklāts ar amerikāņu režisores Rebekas Milleres komēdiju "She Came to Me", kurā galvenās lomas tēlo Pīters Dinklidžs, Marisa Tomeja un Anna Hetaveja.

Par festivāla galvenajām balvām "Zelta lāci" un "Sudraba lāci" sacentīsies 19 filmas. Galvenās balvas tiks pasniegtas 25. februārī.

Trešo daļu no filmām, kas sacentīsies par festivāla balvām, veidojušas sievietes, kas sastāda 40% no visiem festivālā pārstāvētajiem režisoriem.

Berlīnes kinofestivāls ir viens no nozīmīgākajiem filmu festivāliem pasaulē līdz ar Kannu un Venēcijas festivāliem. No trim minētajiem festivāliem, Berlīnes festivālam tradicionāli ir spēcīgākais politiskais fokuss.

Solidarizējoties ar Ukrainas tautu, Berlīnes kinofestivāla ietvaros plānoti īpaši pasākumi, tai skaitā diskusijas un protesti uz sarkanā paklāja.

Festivāla mākslinieciskais direktors Karlo Šatrians norādījis, ka Berlināle svinēs "kino katalizējošo un revolucionāro jēdzienu" - kino, kas vieno pat tad, kad šķeļ.

Holivudas aktieris Šons Penns, kurš Krievijas atkārtotā iebrukuma sākumā atradās Kijivā, prezentēs dokumentālo filmu "Superpower", kas stāstīs par Zelenska pārtapšanu no komiķa par prezidentu un balstīta uz Penna sarunām ar Ukrainas līderi.

Berlināle ir liegusi dalību filmu veidotājiem, uzņēmumiem un žurnālistiem, kuriem ir tieša saistība ar Krievijas vai Irānas valdībām. Viņiem liegts piedalīties arī Berlināles laikā notiekošā Eiropas Filmu tirgū.

Festivāla balva par mūža ieguldījumu kinomākslā šogad tiks piešķirta amerikāņu kinorežisoram Stīvenam Spīlbergam.

Berlināles konkursos Latviju pārstāv režisora Vitālija Manska dokumentālā filma "Austrumu fronte", kas tapusi līdzautorībā ar ukraiņu režisoru Jevhenu Titarenko, un filmu studijas "Rija" mazākuma kopražojums, pilnmetrāžas animācijas filma "Meitene un dzinējsuns".

Baltijas un Latvijas filmas demonstrēs arī atsevišķos Eiropas filmu tirgus seansos.

Berlinālē ieradīsies visu trīs valstu kultūras ministri un Eiropas filmu tirgū darbosies Baltijas valstu stends - pirmoreiz visām trim valstīm kopīgs.