Sāksies trešais eksperimentālā kino festivāls 'Process'

No 20. līdz 24. martam dažādās vietās Rīgā norisināsies trešais eksperimentālā kino festivāls "Process", kas starptautisku programmu ar filmu skatēm, dzīvajām kino performancēm, lekcijām, diskusijām un citiem notikumiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāls veltīts analogajam eksperimentālajam kino – tajā rādītie darbi filmēti uz 8mm, 16mm un citu formātu kinolentes, to autoriem tieši un personiski iesaistoties visā filmas radīšanas procesā. Šogad festivāls īpaši pievēršas dabas parādību pētīšanai un ar to saistītiem urdošiem jautājumiem par pasaules uztveres daudzveidību, par tuvošanās iespēju atšķirīgām pieredzēm un cilvēku attiecībām ar to, ko pieņemts dēvēt par sevi, dabu un tehnoloģijām.

Festivāla tematiskajās programmās "Par maņu jautājumu" (kurators Emanuels Lefrāns), "Par sugu sastapšanos" (kuratore Lāsma Bērtule) un "Par lietu laiku" (kuratore Kima Noulza) būs skatāmas pasaules autoru pēdējos gados veidotas filmas, savukārt Ievas Balodes kūrētajā Baltijas programmā – Latvijas un Lietuvas analogā, eksperimentālā kino jaunumi. Atsevišķā programmā savas filmas rādīs un par tām stāstīs viens no festivāla vieskuratoriem, franču filmdaris un eksperimentālā kino izplatīšanas platformas "Light Cone" vadītājs Emanuels Lefrāns, bet kinorežisors Jānis Putniņš pievērsīsies avangarda kino klasikai, filmu skatē un to pavadošā lekcijā iepazīstinot ar amerikāņu animācijas pionieru Džeimsa un Džona Vitniju psihedēliski kibernētiskajiem darbiem.

"Procesa" filmu programmu 21. martā iesāks Jura Poškus filma "110/220", kas, uzņemta 1997. gadā Losandželosā un Maskavā, distancēti fiksē maģiskus sīkumus divās atšķirīgās lielpilsētās. Filma ir režisora maģitra darbs Kalifornijas Mākslas institūtā un pirmo reizi būs skatāma atjaunotā kvalitātē. Savukārt festivāla noslēgumā 24. martā 16mm formātā tiks rādīta franču filmdara, Parīzes kino laboratoriju "L'Abominable" un "L'Etna" dalībnieka Gijoma Mazluma veidotā 20. gadsimta radikālajiem dzejniekiem un domātājiem veltītā eksperimentālā dokumentālā filma "Liels troksnis".

Arī šogad "Process" piedāvās paplašinātā kino performanču programmu "Process Expanded", kurā uzaicinātie mākslinieki savus darbus izpildīs, mijiedarbojoties ar kino projektoru, gaismu, telpu un skaņu. Ar audiovizuālām performancēm uzstāsies mākslinieki Brita Al-Busultana un Sama Sasha (Somija), Estere Urlusa (Nīderlande), Nana Vanga (Ķīna/Nīderlande) un Mareks Plučenniks (Polija/Somija).

Festivāls tiks atklāts 20. martā LKA Nacionālajā Filmu skolā ar īpašu tekstgrupas "Orbīta" un "Baltic Analog Lab" biedru un draugu veidotu performanci. Tajā dzeja un tās vadīti trokšņi mijiedarbosies ar 16mm kino projekcijām, kas radītas īsi pirms festivāla notiekošajā radošajā darbnīcā kopā ar vienu no festivāla viesmāksliniecēm Esteri Urlusu, izmantojot viņas attīstīto alternatīvo emulsiju veidošanas tehniku.

Plašak par festivāla "Process" programmu – festivāla mājaslapā.