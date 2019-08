Tarantino preses konferencē Maskavā izziņo savu pēdējo filmu

Kventins Tarantino savas jaunākās filmas "Once Upon a Time in Hollywood" (Reiz Holivudā) Maskavas pirmizrādes preses konferencē paziņojis, ka nākamā filma būs pēdējais viņa kinodarbs. Kulta režisors jau iepriekš tika teicis, ka plāno režisēt 10 filmas un jaunākā – "Once Upon a Time in Hollywood" – ir devītais darbs viņa filmogrāfijā.

"Iedomājaties, ka visas manas filmas veido vienu stāstu, katra ir kā ķēdes posms, saistīts viens ar otru, tad šī ir kā noslēguma kulminācija, bet desmitā jau būs kā epilogs," preses konferencē Maskavā teica Tarantino.

Pagaidām režisors nav atklājis neko varāk par savu nākamo un karjeru noslēdzošo kinodarbu.

Tarantino filmas pirmizrāde un preses konferencē Maskavā notika ceturtdien, 8. augustā. Krievijas galvaspilsētā Tarantino apmeklēja arī Kremli, kā arī nogaršoja krievu zemnieku gatavotu sieru.

Kremļa ekskursijā kopā ar Tarantino devās arī Krievijas kultūras ministrs Vladimirs Medinskis, kurš ir pazīstams ar savu antiholivudisko nostāju.

Kā raksta "Hollywood Reporter", par to, kāpēc ministrs izvēlējies personiski izvēlējies doties kopā ar Tarantino Kremļa ekskursijā, nav zināms. Krievijas kultūras ministrija uz pazīstamā amerikāņu izklaides un kino medija jautājumiem nav sniegusi atbildes.

Tikmēr pats Tarantino, neskatoties uz kopīgo pastaigu Kremlī ar Medinski, paudis, ka

"nepiekrīt Krievijas valdībai vairākos jautājumos".

"Es nepiekrītu vairākām lietām, par ko esmu dzirdējis saistībā ar Krievijas valdību. Taču, ja esmu šeit, tad tāpēc, lai satiktu Krievijas cilvēkus, lai satiktu savus fanus," neatkarīgajam medijam "Dozhd" sacīja Tarantino.

Jau ziņots, ka filma "Once Upon a Time in Hollywood" ar Bredu Pitu, Leonardo di Kaprio un Margo Robiju galvenajās lomās, vēsta par novecojošu Holivudas aktieri un viņa kaskadieri, kuriem kaimiņos apmetas jaunā un veiksmīgā aktrise Šārona Teita. Filmas sižets balstīts patiesā stāstā par Čārlza Mensona kulta pastrādātajām slepkavībām 1969. gada augustā.

Latvijā filma būs skatāma no 16. augusta.