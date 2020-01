TV ekrānos ar astoņiem jauniem stāstiem atgriezīsies raidījums 'Literatūre'

Latvijas Televīzijas 1. kanālā (LTV1) no 16. janvārī būs skatāms raidījuma "Literatūre" otrā sezonā, portālu "Delfi" informē LTV pārstāvji.

Astoņās epizodēs Marta Selecka un Gustavs Terzens ceļos literatūras pasaulē – tiksies ar mūsdienu literātiem un caur tekstiem – arī ar aizgājušo laiku rakstniekiem, kuri atstājuši neizdzēšamas pēdas latviešu literatūras vēsturē.

Arī šosezon katrā no astoņām "Literatūres" sērijām Marta dosies ceļojumā kopā ar vienu latviešu mūsdienu rakstnieku, bet Gustavs – ar grāmatām. Katrs no astoņiem rakstniekiem ir izvēlējies sev tuvāko aizgājušo laiku latviešu autoru un dodas ceļojumā uz vietām, kur tie dzīvojuši vai par kurām rakstījuši. Savukārt, Martas paralēlais ceļabiedrs Gustavs Terzens ceļo atsevišķi un meklē, kam palasīt priekšā.

"Ja nebūtu Gunara Saliņa un viņa dzejoļu, es visticamāk nekad nenonāktu Naudītē pulksten 11.00 no rīta darba dienā, lai palasītu dzeju pastniecei un atslēdzniekam… Ja nebūtu Ontōna Rupaiņa un viņa "Balto tēvu", es, visticamāk, neatklātu "paralēlo" Latgali un tās ļaudis. Ja nebūtu Anšlava Eglīša, es neuzzinātu, ka latvietis arī Amerikā ir latvietis. Un, ja nebūtu Ievas Melgalves, es, iespējams, netiktu pie iespējas vēlreiz izlasīt un kāri nošmaukstināt Marģera Zariņa "Viltoto Faustu". Man Literatūres otrā sezona ir drīzāk vēl dziļāks ceļa turpinājums, nevis nākamā nodaļa," stāsta Gustavs.

Savukārt Marta atzīst, ka ceļojumi ar rakstniekiem ir ārkārtīgi aizraujoši: "Joprojām esmu pārsteigta, ka, runājoties ar saviem ceļabiedriem par grāmatām un rakstīšanu, ir iespējams nokļūt gan reālās, gan pasakainās vietās. Rakstnieks, pieceļoties no sava rakstāmgalda, lai dotos ceļojumā, pats kļūst par tēlu, ko ir aizraujoši filmēt."

Pirmajās divās sērijās "literatūristi" dosies ļoti tālos ceļojumos rietumu virzienā – turpat, kur pēc otrā pasaules kara trimdā devās rakstnieks Anšlavs Eglītis un dzejnieks Gunars Saliņš. Pirmo ASV rietumkrastā sagaidīja un kādu brīdi pat izmitināja dramaturga un gleznotāja Raimonda Staprāna ģimene. Tādēļ Staprāns būs Martas Seleckas pavadonis uz vietām, kas glabā atmiņas par trimdas latviešu pirmajām (un kaislīgajām) gaitām svešajā zemē. Arī Gunara Saliņa pasaulē – savulaik radoši dzirksteļojošajā Ņujorkas "Elles ķēķī", – skatītājus ievedīs cilvēks, kurš Saliņu pazina uz "Tu" – dzejnieks Kārlis Vērdiņš.

Ja ir Rietumi – jābūt arī austrumiem, tādēļ Anna Rancāne dosies uz Martas dzimtas dzimto ciemu Latgalē, jo tur izcēlies arī Ontōns Rupaiņs – Latgales vēsturisko romānu autors.

"Tuvākā ceļojumā vedīs Pārdaugavas iemītnieks Māris Bērziņš, kuru dzīve piespieda iepazīties ar pretrunās slīkstošo "Zvejnieka dēla" autoru Vili Lāci. Inga Ābele vedīs pa rožu krūmam uz katru no Aspazijas mājām, bet Ieva Melgalve brūvēs filmējamus notikumus pēc Marģera Zariņa receptēm. Vienā sērijā satiksies divi latviešu svētumi - Ernests Birznieks Upītis un viņa kaimiņiene (tiesa, ar laika nobīdi) Māra Zālīte. Bet "Literatūras" komandas sen kārota ceļojuma vadību uzņemsies Pauls Bankovskis. Viņš lūkot ies, kur mīt Kārļa Skalbes Ziemeļmeita," raksta raidījuma veidotāji.

"Literatūres" režisors Uģis Olte ("Ziemeļu Puse", "Te!", "Karaliste", "Adreses", "Atslēgas") piebilst, ka "jaunās sērijas turpinās iepriekš iesākto – rotaļīgi mest tiltiņus starp talantīgu gara radinieku apdzīvotām pasaulēm, par spīti tam, ka viņi dzīvoja dažādos laikos. Un to, ka laiki, cilvēki un vērtības var būt ļoti dažādi pat nesenā pagātnē, atgādinās teju katrs no "Literatūres" stāstiem. Sākot ar trimdinieku mulsumu svešā zemē, būvējot jaunas dzīves uz veco drupām, līdz pusdieva statusā iecelta rakstnieka nedienām ar valsts vadības kloķiem rokās.".

"Literatūres" otrā sezona būs skatāma no 16. janvāra ceturtdienās pulksten 20.00 LTV1 un REPLAY.lv, kur raidījums pēc televīzijas ētera būs pieejams vēl sešus gadus.