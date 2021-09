Izziņota Rīgas starptautiskā kinofestivāla (Riga IFF) pilnā programmā, kurā tiks demonstrētas vairāk nekā 100 filmas 10 tematiskajās sadaļās, tostapr piecās konkursu programās. Kā ziņots, Riga IFF šogad notiks no 14. līdz 24. oktobrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, klātienes seansi norisināsies "zaļajā režīmā" (uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas faktu apliecinošu dokumentu) – kinoteātrī "Splendid Palace", kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Savukārt tiešsaistē lielāko programmas daļu varēs noskatīties ikviens festivāla viesis no jebkuras vietas Latvijas teritorijā.

Pirmo reizi festivāla vēsturē vairāki klātienes seansi notiks arī Riga IFF filiālēs ārpus Rīgas – Madonā, k/t "Vidzeme" un Valmiermuižā.

Šogad festivāla sauklis ir "There is Always Time." jeb "Laiks ir vienmēr." To ataino arī kuratoru izvēles, programmu sadaļās iekļaujot gan darbus, kas meistarīgi virpina pagātnes un nākotnes paviedienus, gan parafrāzes par tagadnes laiku, iespējami notikušo un nākamības vīzijām.

"Laikam nav objektīvu robežu, tas ir absolūts, vienlaikus formā un saturā neparedzams. Būtiski ir tas, kā mēs laiku piepildām. Kino var laiku apturēt, palēnināt, nobīdīt, tas var laiku izstāstīt un paskaidrot, bet nekad ne iztukšot. Veltiet 11 oktobra dienas festivāla kino pieredzei – apziņu paplašinošam un prātu uzasinošam piedzīvojumam; kolektīvam vai individuālam – tā ir jūsu izvēle, mēs parūpēsimies par abām," novēl Riga IFF vadītāja Liene Treimane.

Festivālu 14. oktobrī atklās filma, kas savij kopā Latvijas kino veidotājus (kopproducenti – VFS Films, scenārija līdzautors – Dāvis Sīmanis, operators – Valdis Celmiņš) un leģendāru kino dinastiju – "Es piedzimu Rosellīni". Ietekmīgā itāļu neoreālisma režisora Roberto Rosellīni mazdēla Alesandro Rosellīni veidotā dokumentālā filma ieskicē teju simts gadus radošuma, "mākslinieciskā patriarha" ietekmē izgaismojot arī viņa slavas mantinieku dzīves ēnas puses. Atklāšanas vakarā klātesoša būs daļa filmas starptautiskās komandas, savukārt nākamajā dienā, 15. oktobrī, interesentiem tiks piedāvāta iespēja viņus satikt klātienes sarunā. Atklāšanas seanss ievada arī retrospektīvas programmu "The Rossellinis and the Century".

Riga IFF programmā "Festival Section" iekļautas 16 Eiropas un pasaules kino festivālos atzinīgi novērtētas filmas. Izvēlēto filmu vidū ir arī franču kino "giganta" Leosa Karaksa filma "Anete" – psihedēlisks un ar operas vērienu apveltīts mūzikls ar Ādamu Draiveru un Marionu Kotijāru galvenajās lomās. Filmas "Anete" seanss bija šī gada Kannu kinofestivāla atklāšanas notikums un darbs saņēma labākās režijas balvu. Programmā iekļauta arī Vesa Andersona jaunākā filma "Francijas Vēstnesis, pielikums avīzei "Liberty, Kansas Evening Sun"", savukārt kino formāta ekstrēmās robežas kārtējo reizi pārbaudīs franču kino enfant terrible Gaspars Noē, kura vizuāli izteiksmīgās "​​Lux Æterna" galvenajā lomā ir Šarlote Geinsbūra. Kā norāda festivāla rīkotāji, aktrise būs redzama arī kamerdrāmā "Suzanna Andlere".

Sadaļā "Nordic Highlights" būs 10 filmas Kā vēsta Riga IFF rīkotāji, programmā ir gan tumši eksistenciālā komēdija "Taisnās tiesas jātnieki" ar Madsu Mikelsenu sēru sadusmota kara veterāna lomā, gan provokatīvs skatījums uz kādas sievietes karjeras kāpnēm pornoindustrijā filmā "Bauda".

Šogad festivālā ir īpaši bagātīgs nacionālo pirmizrāžu klāsts, kas viskrāšņāk pārstāvēts sadaļā "Home Made Premieres", kā arī galvenajā, pilnmetrāžas kino konkursā "Riga IFF Feature Film Competition" – tajā iekļauta Lailas Pakalniņas filma "Spogulī", kas "selfija" estētikā iztēlo Sniegbaltītes stāstu narcisisma un paštēla pārņemtai paaudzei, Rebekas Lamaršas-Vadelas un Dāvja Sīmaņa skats uz aizgājušo Rīgas starptautisko mākslas bienāli "RIBOCA 2" filmā "viss reizē zied", kā arī vairākas pilnmetrāžas debijas no Latvijas kino veidotājiem.

Astotais Riga IFF īpašu uzmanību pievērš arī visjaunāko skatītāju gaumei – festivāla bērnu filmu programma "Kids' Reel" šogad var lepoties ne tikai ar ilgāku norises laiku, abām "Riga IFF nedēļas nogalēm, bet arī diviem konkursiem, kas būs ērti skatāmi tiešsaistē visas Latvijas teritorijā.

Par aktuālāko kino mākslā arī šogad vēstīs festivāla sadaļa "Short Riga", kuras Starptautiskais īsfilmu konkurss tiks demonstrēts sešos seansos, savukārt Nacionālajā konkursā par balvu sacentīsies gan atzinību guvuši autori, gan spēcīgi debitanti.

Līdztekus publiskajai filmu programmai norisināsies arī kino industrijas profesionāļiem paredzētā "Riga IFF Forum" sadaļa, kurā vietējiem un ārvalstu kino jomas pārstāvjiem būs iespēja dalīties ar pieredzi un zināšanām.

Rilna festivāla programma, biļetes, festivāla abonements un detalizētāka informācija par gaidāmo atrodama festivāla mājaslapā.